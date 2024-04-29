Российские инженеры запатентовали инновационный беспилотный летательный аппарат в аэродинамической схеме "утка". Новый БПЛА обещает улучшенные летные характеристики и малую заметность, что может сделать его эффективным оружием в современных боевых условиях.

В условиях активизации военных действий на Украине российские предприятия ВПК стремятся разработать передовые образцы вооружений, способные эффективно действовать в современных боевых условиях. Недавно подмосковное «НПО машиностроения» запатентовало уникальную разработку – БПЛА в аэродинамической схеме «утка».

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Исходя из данных, указанных в патентной документации, данный беспилотник отличается «улучшенными летными характеристиками по сравнению с аналогами». Особенности его конструкции, в том числе центральный фюзеляжный грузовой отсек, крыло сложной формы и цельноповоротное переднее оперение, должны обеспечить высокую маневренность, малую заметность и эффективность применения.

«Интегральная компоновка способствует увеличению максимального аэродинамического качества и коэффициента подъемной силы, а сложная форма крыла улучшает характеристики на больших углах атаки и снижает волновое сопротивление», - отмечается в патенте.

В качестве силовой установки разработчики выбрали турбореактивный двигатель, воздухозаборник которого размещен под фюзеляжем, что роднит этот беспилотник с крылатыми ракетами «НПО машиностроения».

По замыслу конструкторов, сочетание маневренности и малой заметности БПЛА должно позволить ему эффективно действовать в условиях сложной противовоздушной обороны, выполняя функции штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации. Очень важный момент – себестоимость его производства и эксплуатации будет существенно ниже, чем у пилотируемых самолетов.

Данная разработка, несомненно, станет еще одним шагом в наращивании российского ВПК современных высокотехнологичных образцов вооружений. Их широкое внедрение в войска может серьезно повысить боевые возможности российских Вооруженных Сил.