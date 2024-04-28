ВМС США вывели авианосец "Дуайт Д. Эйзенхауэр" и эсминец "Грэйвли" из Красного моря, впервые с октября прошлого года оставив этот регион без значительного военно-морского присутствия. Эксперты связывают этот шаг с растущим влиянием Ирана и Турции в Красном море.

В неожиданном заявлении ВМС США сообщили об уходе авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" и эсминца "Грэйвли" из Красного моря. Эти важные военно-морские силы США прошли через Суэцкий канал и переместились в восточное Средиземноморье.

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Как отмечают наблюдатели, данное событие является примечательным, поскольку это первый случай с октября прошлого года, когда район Центрального командования США остался без авианосной ударной группы или группы десантной готовности. Военные официально назвали этот вывод сил "смелым маневром", хотя на самом деле эти действия выглядят как поспешное бегство с акватории Красного моря.

Лидер хуситов Сайед Абдул-Малик аль-Хуси уже успел подчеркнуть в своем сообщении в Telegram, что военно-морское присутствие США в Красном море значительно сократилось, и многие их корабли рассредоточились по региону. Эксперты полагают, что такое поведение американского флота может быть связано с опасениями перед усилением влияния региональных игроков, таких как Иран и Турция, в Красном море.

Несмотря на попытки ВМС США представить свой уход как "смелый маневр", очевидно, что это скорее вынужденный шаг, продиктованный осознанием растущих рисков в этом стратегически важном регионе. Дальнейшие действия США в Красном море будут находиться под пристальным вниманием наблюдателей.