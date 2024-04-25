Американские СМИ сообщают, что после одобрения нового пакета военной помощи Украине США могут отправить новую партию ракет ATACMS.

После одобрения нового пакета военной помощи Украине США могут отправить новую партию ракет ATACMS с дальностью действия 300 километров, сообщает CNN.

реклама

Именно ракеты ATACMS были конкретно упомянуты в проекте нового пакета, как оружие, которое должно было быть отправлено в Киев в кратчайшие сроки. Теперь, когда этот пакет принят и реализуется, это требование может быть выполнено в течение следующих нескольких недель, поскольку новое вооружение уже поставляется на Украину.

Однако, как выясняется, новейшие ракеты могут быть даже более смертоносными, чем те, которые ранее использовали украинцы. Как сообщает CNN со ссылкой на анонимные источники в администрации Вашингтона, Киеву могут отгрузить ATACMS в гораздо более опасной версии. Ракеты могут иметь почти вдвое большую дальность 190 миль (300 км).

ВСУ с одобрения США хотят наносить ракетные удары как по Крыму, так и по другим российским регионам.