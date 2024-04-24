Представитель американской разведки предположил, что китайскому бомбардировщику-невидимке H-20, который все еще находится в разработке, далеко до уровня B-2 35-летней давности.

Издание The War Zone опубликовало новость о том, что неназванный представитель разведки Пентагона заявил, что секретный китайский бомбардировщик H-20 «на самом деле» не вызывает беспокойства у американских военных. Данное заявление было высказано в то время, когда о новом бомбардировщике практически нет конкретных подробностей – ни о его внешнем виде, ни о его возможностях, не говоря уже о том, когда его на самом деле можно будет увидеть.

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Хотя это последнее заявление по сути не имеет конкретики, оно, по-видимому, предполагает, что разведывательное сообщество США понимает, что у Китая были особые проблемы в разработке малозаметных характеристик H-20. Или, по крайней мере, полученные в результате малозаметные качества не будут даже близко соответствовать качествам B-21 или даже 35-летнего B-2. Учитывая преимущество, которое имеют Соединенные Штаты в этом отношении, возможно, это не должно быть таким уж сюрпризом.

Здесь следует напомнить, что уровень секретности вокруг китайского бомбардировщика таков, что даже его обозначение на данном этапе не подтверждено. Однако известно, что он разрабатывается Сианьской авиастроительной промышленной корпорацией и, как ожидается, будет представлять собой самолет типа «летающее крыло», такой как B-2 и B-21.