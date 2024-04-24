Throwflame представляет Thermonator: робот-собаку с огнеметом ARC, способную стрелять потоком огня дистанционно. Узнайте о новейшем разработке, ее возможных применениях и потенциальных последствиях.

Компания Thermonator, производитель Throwflame из штата Огайо, заявляет, что разработала «первого в истории робота-собаку с огнеметом». Снаряженный огнеметом ARC, созданным компанией Throwflame, Thermonator может удаленно выпускать струю огня длиной до 9 метров и, по словам производителя, доступен для приобретения по цене $9420.

реклама

Throwflame утверждает, что Thermonator способен по запросу направить огонь в любую точку. Эта компания, кстати, является старейшим производителем огнеметов в Соединенных Штатах. Управление системой осуществляется с помощью контроллера First Person View, широко используемого для управления беспилотными летательными аппаратами. Сайт The War Zone, разместивший новость об этом роботе не преминул уточнить, что данная концепция получила популярность на Украине, где используется для направления беспилотных аппаратов на цели.

Огнемет ARC на цель наводится с помощью установленного на нем лазера, а робот-собака управляется с помощью лидаров, используемых в геодезии и х беспилотных автомобилях. Огнемет ARC крепится к роботу-собаке с помощью планок, аналогичных тем, что используются для установки прицелов, лазеров и других аксессуаров на огнестрельном оружии.

Производитель утверждает, что Thermonator может использоваться для различных целей, включая тушение лесных пожаров, управление сельским хозяйством, уборку снега и льда, а также для развлекательных мероприятий и создания спецэффектов. Тем не менее, Thermonator также может быть использован в качестве оружия.