Компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, сообщила о существенном падении квартальной прибыли на фоне увольнений и жесткой конкуренции на рынке электромобилей. Несмотря на это, компания планирует ускорить производство более доступных автомобилей, что вызвало рост акций.

Во вторник компания Tesla, основанная Илоном Маском, объявила о значительном снижении своей квартальной прибыли из-за жесткой конкуренции на рынке электромобилей и масштабных увольнений. Крупнейший в мире производитель электромобилей заработал 1,13 миллиарда долларов с января по март, что на 55% меньше, чем в предыдущем году, при этом выручка составила 21,3 миллиарда долларов.

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Илон Маск назвал увольнения в Tesla "необходимым шагом" для реорганизации компании в преддверии следующего этапа роста. Недавно Tesla объявила о сокращении около 14 000 рабочих мест. Финансовый директор Вайбхав Танеджа сообщил, что сокращение более чем на 10% позволит компании сэкономить более $1 млрд в год.

Tesla также планирует "ускорить запуск новых моделей до начала производства, о котором мы ранее сообщали, во второй половине 2025 года". "Новые автомобили будут включать в себя более доступные модели", — отметили в компании.

Илон Маск заявил в начале телефонной конференции, что производство автомобилей начнется либо в начале 2025 года, либо в конце 2024 года. Он пояснил, что в автомобилях будут использоваться новые аспекты платформы следующего поколения, а также аспекты текущей платформы Tesla.

Помимо снижения прибыли компании в первом квартале на 55%, акции выросли после объявления о скорейшем производстве новых, более доступных автомобилей.