В США говорят о том, что ВВС сталкиваются с уменьшением количества самолетов, вызванным выводом из эксплуатации старых моделей и бюджетной неопределенностью.

Вчера в американском издании Defense News была опубликована статья, в которой высказывается беспокойство по поводу уменьшения парка самолетов в ВВС США.

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Как выясняется еще семь лет тому назад генерал Дэйв Голдфейн, тогдашний начальник штаба ВВС, предупреждал о том, что несмотря на увеличение миссий, которые должны выполнять американские ВВС, их размеры уменьшаются. На тот момент в арсенале службы было около 5500 самолетов, но с тех пор их количество еще больше сократилось и ожидается, что может стать еще меньше. Парк истребителей, бомбардировщиков, заправщиков, грузовых самолетов, беспилотников и других самолетов ВВС может упасть ниже 5000 в 2025 финансовом году из-за вывода из эксплуатации старых самолетов, опережающего закупки их замены.

Defense News приводит данные Института аэрокосмических исследований Митчелла, согласно которым парк ВВС уже составляет менее одной пятой от общего количества по состоянию на 1956 год, когда у службы было 26 104 самолета. Отмечается что за последние годы уменьшилось и количество персонала ВВС.

Отмечается, что сокращение количества самолетов в ВВС имеет серьезные последствия, поскольку уменьшение парка самолетов может снизить способность страны к защите от нападения, управлению ядерной триадой и проецированию воздушной мощи по всему миру. Эксперты отмечают, что это также может сказаться на способности ВВС выполнять свои миссии, включая поддержку военных операций, транспортировку и другие важные функции. Есть мнение, что уменьшение количества самолетов повлияет на способность американских ВВС реагировать на различные угрозы и вызовы, что влечет за собой увеличение риска для национальной безопасности.

Причиной же сокращения количества самолетов является вывод из эксплуатации старых, изношенных и устаревших самолетов, опережающий закупки их замены. Это создает бюджетную неопределенность и затрудняет точное предсказание размера флота в будущем. Также усиливает эту ситуацию фокус ВВС США на исследованиях и разработках будущих перспективных самолетов, что приводит к сокращению закупки некоторых существующих моделей истребителей.

Следует сказать, что нынешний начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин и другие высшие должностные лица указывают на экспоненциальное увеличение возможностей оставшихся самолетов – например, на поражение целей с огневой мощью и точностью, намного превосходящими показатели предыдущих поколений – чтобы развеять опасения по поводу снижения количество самолетов. Правда, в ответ на это приводится мнение Тодда Харрисона, военного аналитика из аналитического центра Американского института предпринимательства, который для Defense News сказал, что, хотя современные самолеты действительно предлагают большую скорость, дальность, скрытность и другие преимущества по сравнению с предыдущими поколениями технологий, «реальность такова, что один самолет может находиться только в одном месте в время». «F-35, развернутый в Индо-Тихоокеанском регионе, ничем не поможет вам в [Европе]», — добавил он.