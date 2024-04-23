В рамках партнерства Coca-Cola взяла на себя обязательство в размере 1,1 миллиарда долларов США на Microsoft Cloud и его генеративные возможности искусственного интеллекта.

В рамках сотрудничества Coca-Cola приняла на себя обязательство в размере 1,1 миллиарда долларов США на использование Microsoft Cloud и его возможностей искусственного интеллекта. Это партнерство подчеркивает продолжающийся технологический прогресс Coca-Cola, поддерживаемый Microsoft Cloud как предпочтительной облачной платформой в мире и стратегическим партнером в области искусственного интеллекта.

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Благодаря этому сотрудничеству компании будут вместе исследовать новейшие технологии, такие как Azure OpenAI, для создания инновационных способов применения генеративного искусственного интеллекта в различных бизнес-процессах. Это также включает в себя тестирование возможностей Copilot для Microsoft 365 с целью повышения производительности труда.

Корпорация Coca-Cola перенесла все свои приложения в облачную платформу Microsoft Azure, и большинство крупных независимых партнеров по распространению напитков последовали за ней. Как лидер в области внедрения искусственного интеллекта, компания Coca-Cola уже почти год внедряет инновации в области генеративного искусственного интеллекта и уже использовала службу Azure OpenAI для пересмотра различных аспектов деятельности: от маркетинга до производства, логистики и т.д. В настоящее время компания изучает возможность применения генеративных цифровых помощников, основанных на искусственном интеллекте и работающих на платформе Azure OpenAI, для помощи сотрудникам в улучшении обслуживания клиентов, оптимизации операций, стимулирования инноваций, достижения конкурентных преимуществ, повышения эффективности и выявления новых возможностей для роста.

«Это новое соглашение основано на успехе стратегии партнерства Coca-Cola с Microsoft, демонстрируя нашу приверженность продолжающейся цифровой трансформации», — сказал Джон Мерфи, президент и главный финансовый директор The Coca-Cola Company. — «Наше партнерство с Microsoft выросло в геометрической прогрессии: с соглашения на 250 миллионов долларов, о котором мы первоначально объявили в 2020 году, до 1,1 миллиарда долларов сегодня».