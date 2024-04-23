Моддерам удалось запустить Grand Theft Auto 5 на Nintendo Switch, хотя и с некоторыми оговорками.

Спустя год после того, как исходный код GTA 5 увидел свет, группа моддеров опубликовала видео, демонстрирующее незавершенный проект игры, предназначенной для запуска на Nintendo Switch. Superstar South разместила двухминутное видео в своем официальном аккаунте в Х (Twitter) соцсеть, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Однако около 14 часов на момент написания данной новости, это видео прокомментировали на канале IGN портала youtube.com.

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Как видите, команда Superstar South решила сдержать свое слово относительно планов по подготовке столь неофициального порта игры для Switch, а также версий для Linux и Android.

В основу проекта лег исходный код, который уже год циркулирует в интернете. С тех пор Rockstar стала объектом нескольких крупных атак, одна из которых привела к выпуску видеороликов GTA VI и последующему ускоренному официальному анонсу игры.

Технические характеристики Nintendo Switch такие, какие они есть, поэтому рассчитывать на чрезмерно плавный геймплей сложно. Кроме того, следует ожидать графических компромиссов — даже на видео наблюдаются лаги и нестабильная частота кадров, скачущая с 70 до 27 кадров в секунду. В данном случае Switch работал в портативном режиме без какого-либо разгона.

GTA 5 — игра, которая существует уже более 10 лет — впервые она появилась в 2013 году в версиях для Xbox 360 и PlayStation 3, прежде чем наконец появилась на ПК, а затем на консолях более позднего поколения. В 2022 году игра получила версию для новейших устройств Sony и Xbox. Это еще одна причина, по которой GTA 5 на Switch может быть не такой гладкой, как игровой процесс. Проблемы совместимости, вероятно, не облегчат ситуацию.

Как видите, пока единственной официальной версией игры, которая не распространялась, является порт на Switch. Если кто-то планирует играть, единственный вариант — приобрести такое устройство, как Steam Deck или другое подобное портативное устройство. И напоследок еще одна, не очень позитивная новость — порт, вероятно, никогда не будет доступен в каком-либо виде для широкого распространения, потому что это означало бы связываться с Rockstar и Take-Two, которые часто и довольно эффективно расправлялись с такими проектами. Ситуацию, конечно, не облегчит и тот факт, что порт создан на основе кода, появившегося в открытом доступе в результате преступления.