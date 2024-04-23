Российские войска развернули огромную дымовую завесу, чтобы спрятать приближающиеся транспортные средства от беспилотников и FPV-дронов.

Поскольку войска с обеих сторон жалуются, что они не могут двигаться или скрываться из-за повсеместного присутствия дронов над линией фронта, Россия недавно в больших масштабах применила известную с давних времен технику, чтобы скрыть продвижение своих войск и защитить их от беспилотников и возможных артиллерийских обстрелов.

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Видео, впервые опубликованное российским Telegram-каналом The Wrong Side, показывает, как российские войска используют дымовую завесу, чтобы скрыть свое продвижение к городу Белогоровка.

«На этот раз, аэрозольная маскировка не позволила ВСУшникам поднять в воздух "птичек", чтобы обнаружить перемещение наших сил», - гласит подпись к этому видео.

На 34-секундном видео с беспилотника видно, как колонна из примерно дюжины российских транспортных средств извергает белое дымоподобное вещество, которое в конечном итоге объединяется, образуя облачный покров, закрывающий обзор происходящего на земле. Какое вещество рассеивается не известно. Однако его эффективность – на лицо.

«В результате нашим подразделениям удалось занять несколько опорных пунктов противника на подступах к населенному пункту», — констатирует «Изнанка».

Современная дымовая завеса меняет тактику ведения боя. Для этого ВС РФ могут применять ТДА-3, предназначенные для укрытия ценных ресурсов и личного состава от воздушного обнаружения. Благодаря плотным облакам, которые выпускает техника, все становится невидимым для инфракрасной разведки, что делает точное наведение на цель практически невозможным. Видео с работающими ТДА-3 было размещено в посте с флагом Новой Зеландии в соцсети Х.