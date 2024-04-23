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Blackview Hero 10 с 6,9-дюймовым основным дисплеем может стать самым дешевым складным телефоном
Blackview Hero 10 - возможно, самый дешевый складной телефон в мире, с ценой €399 за конфигурацию 12 ГБ + 256 ГБ.

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Blackview Hero 10 может стать самым дешевым складным телефоном в мире. Телефон был представлен на официальном сайте компании. Хотя в листинге были раскрыты некоторые ключевые особенности телефона, включая его дизайн, в Интернете появился новый отчет, в котором указана его цена. В отчете утверждается, что этот телефон, как ожидается, станет самым дешевым складным смартфоном на сегодняшний день. В настоящее время Nubia Flip 5G, который был представлен в Китае ранее в апреле, удерживает звание самого доступного складного телефона.

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По данным GSMArena, цена Blackview Hero 10, запуск которого ожидается в мае, составит €399 (около 39600 руб.) за конфигурацию 12 ГБ + 256 ГБ. Примечательно, что цена Nubia Flip 5G в Китае начинается с CNY 2,999 (примерно 38530 руб.) за вариант 8 ГБ + 256 ГБ.

Официальный блог Blackview подтверждает, что Blackview Hero 10 будет работать на 6-нм окта-ядерной SoC MediaTek Helio G99 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Объем оперативной памяти может быть расширен до 24 ГБ. Телефон оснащен 6,9-дюймовым основным AMOLED-дисплеем с разрешением 2560x1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. В разложенном состоянии толщина телефона составит 8,8 мм, а вес - около 198 г.

Что касается оптики, Blackview Hero 10 оснащен двойной задней камерой, в которую входят 108-мегапиксельный основной сенсор и 8-мегапиксельный сенсор в паре с широкоугольным объективом. Фронтальная камера будет оснащена 32-мегапиксельным сенсором. Изображение, опубликованное в официальном блоге, также показывает, что круглый вторичный защитный экран расположен на задней панели, рядом с блоком задней камеры и панелью светодиодной вспышки.

Blackview Hero 10 будет поставляться с ОС на базе Android 13. Он будет оснащен поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, а также обратной зарядки. Он также будет поддерживать работу с двумя SIM-картами, Bluetooth 5.2, OTG и NFC.

Хотя официальный блог не раскрывает никаких других подробностей, на глобальном сайте Blackview появился рекламный баннер Blackview Hero 10. Нажав на баннер, мы попадаем в листинг телефона на Ali Express, где представлены дополнительные спецификации. Телефон стоит €958,64 (примерно 95250 руб.) за версию с 12 ГБ + 256 ГБ, что значительно отличается от его цены, о которой ходили слухи. В объявлении также указано, что модель поступит в продажу в период с 20 по 24 мая, что может говорить о том, что указанная цена является лишь предварительной, а не окончательной.

#смартфоны #технологии #складные телефоны #blackview hero 10
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