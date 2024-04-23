Доклад о состоянии климата в Европе за 2023 год показывает, что температура в регионе увеличивается вдвое быстрее, чем в среднем по всему миру, приводя к смертельным тепловым волнам и значительным наводнениям. Эксперты отмечают, что этот тревожный тренд связан с географическим положением континента и быстрым нагревом окружающих его океанов.

Согласно последнему докладу о состоянии климата в Европе (ESOTC) за 2023 год, опубликованному 21 апреля, скорость нагрева Европы в два раза превышает средний уровень по всему миру, что приводит к возникновению смертельных тепловых волн и значительных наводнений.

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Отчет показывает, что температура в Европе увеличилась на 2,3°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, что превышает аналогичный показатель во всем мире, который составляет 1,3°C. Прошлый год оказался вторым самым теплым за всю историю наблюдений в Европе. В некоторых регионах Южной Европы было зафиксировано от 60 до 80 дней "сильного теплового стресса", при этом Южная Испания столкнулась с более чем 80 днями "очень сильного теплового стресса".

Доклад также отмечает, что за последние два десятилетия смертность, связанная с жарой, такая как тепловые удары и истощение, увеличилась почти на 30%. Прошедшее лето принесло волны жары, затронув большую часть Южной Европы, что увеличило риск для пожилых людей и работников, занятых на открытом воздухе. Также произошли сильные наводнения и лесные пожары, включая самый крупный лесной пожар в истории Европы, который охватил Грецию.

Отчет ESOTC за 2023 год стал последним свидетельством угрюмой тенденции, которая давно документировалась. За последние три десятилетия температура в Европе выросла вдвое больше, чем в остальном мире. Эксперты по климату утверждают, что это во многом связано с географическим положением Европы: континент находится прямо под Арктикой, самым быстро нагревающимся регионом в мире, и окружен быстро нагревающимися океанами. Темпы потепления поверхности океана в восточной части Средиземного моря, Балтийском и Черном морях, а также в южной части Арктики в три раза превышают среднемировой уровень.