Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Потепление в Европе превышает средний мировой показатель почти в два раза
Доклад о состоянии климата в Европе за 2023 год показывает, что температура в регионе увеличивается вдвое быстрее, чем в среднем по всему миру, приводя к смертельным тепловым волнам и значительным наводнениям. Эксперты отмечают, что этот тревожный тренд связан с географическим положением континента и быстрым нагревом окружающих его океанов.

реклама

Согласно последнему докладу о состоянии климата в Европе (ESOTC) за 2023 год, опубликованному 21 апреля, скорость нагрева Европы в два раза превышает средний уровень по всему миру, что приводит к возникновению смертельных тепловых волн и значительных наводнений.

реклама

Отчет показывает, что температура в Европе увеличилась на 2,3°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, что превышает аналогичный показатель во всем мире, который составляет 1,3°C. Прошлый год оказался вторым самым теплым за всю историю наблюдений в Европе. В некоторых регионах Южной Европы было зафиксировано от 60 до 80 дней "сильного теплового стресса", при этом Южная Испания столкнулась с более чем 80 днями "очень сильного теплового стресса".

Доклад также отмечает, что за последние два десятилетия смертность, связанная с жарой, такая как тепловые удары и истощение, увеличилась почти на 30%. Прошедшее лето принесло волны жары, затронув большую часть Южной Европы, что увеличило риск для пожилых людей и работников, занятых на открытом воздухе. Также произошли сильные наводнения и лесные пожары, включая самый крупный лесной пожар в истории Европы, который охватил Грецию.

Отчет ESOTC за 2023 год стал последним свидетельством угрюмой тенденции, которая давно документировалась. За последние три десятилетия температура в Европе выросла вдвое больше, чем в остальном мире. Эксперты по климату утверждают, что это во многом связано с географическим положением Европы: континент находится прямо под Арктикой, самым быстро нагревающимся регионом в мире, и окружен быстро нагревающимися океанами. Темпы потепления поверхности океана в восточной части Средиземного моря, Балтийском и Черном морях, а также в южной части Арктики в три раза превышают среднемировой уровень.

#европа #жара #потепление #состояние климата
Источник: climate.copernicus.eu
+
Написать комментарий (0)
МИД Швеции: новые санкции надо направить против "теневого" флота, перевозящего нефть из России
В Евросоюзе начали новое расследование против компании ByteDance
Дуда отверг идею премьер-министра Польши о надвигающемся военном конфликте в Европе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британия и США запретили импорт российских металлов, на что стремительно отреагировал рынок
10
Под Днепропетровском под повторный удар "Искандера" попали истребитель МиГ-29 и система С-300 ВСУ
1
В Польше сильно обеспокоены высокими темпами производства и модернизации в России танков Т-80БВМ
5
АвтоВАЗ анонсировал выпуск LADA Vesta для маломобильных граждан в 2025 году
+
Без тотальной мобилизации на Украине в США бы не одобрили выделение помощи Киеву
1
Армия РФ начала применять обновлённую «Герань-2» – дрон-камикадзе стал ещё более точным и опасным
+
2 функции One UI 6.1, которые продлят срок службы вашего аккумулятора
+
ВМС Франции в рамках испытаний нанесли синхронный удар двумя ракетами по одной цели
1
В России началось реальное импортозамещение
1
TCL представила свой новый телевизор 65T7K с разрешением 4К
5
Шольц предупредил промышленников Германии о скором отказе от сжигания ископаемого топлива
4
Weichai Power представила самый эффективный дизельный двигатель в истории
+
Россия совместно с Республикой Беларусь начала масштабное расширение железнодороной инфраструктуры
4
Samsung признала проблему в One UI 6.1 и готова бесплатно заменить дисплеи на Galaxy S21/22
2
TikTok намерен отстранить от должности руководителя, которому поручили отражать претензии США
+
Илон Маск обеспокоен тем, что у США нет по Украине никакой стратегии кроме «вечной войны»
1
Blackview Hero 10 станет самым дешевым складным смартфоном в мире
+
Lenovo представила свой новый интеллектуальный дверной замок E20
1
Ученые Сиднейского университета определили лучшее время дня для занятий спортом
1
Wien Energie построила солнечную электростанцию на 1,4 МВт на крышах автобусных гаражей
1

Популярные статьи

РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
28
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
30
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
9
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
27
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
361
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
3
Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
13
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
31
Как разогнать видеокарту и повысить производительность в играх с помощью ASUS GPU Tweak III
11

Сейчас обсуждают

Дмитрий
07:35
4080 да по офф цене и чуть дешевле. как и 7900хтх а 4090 это лопата для неиросетей. их выгребают почище чем во времена майнинга ее цена всегда будет конской
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Эдуард Кузнецов
07:32
Да Oblivion и тошнота неразделимы. Закрытие кучи одинаковых порталов, хождение по километрам одинаковых подземелий, тупой сюжет и блестящие уродливые рожи персов с лакированными волосами, другой реакц...
Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на UE5 может выйти к концу этого года
nukemall
07:31
Смешно хрюкаешь, свинка свидомая, ну-ка поскачи и зигани для пущей комичности.
В Польше сильно обеспокоены высокими темпами производства и модернизации в России танков Т-80БВМ
nukemall
07:26
Про "прикрыли Израиль" не более чем звиздобольство, иранцы били по паре военных баз в пустыне, потому результаты прилётов было легко скрыть, так что и врать "сбили 99%" можно невозбранно. В случае же ...
Зеленский жалуется на запад, который не хочет сбивать российские ракеты над Украиной
El Grechko
07:21
У меня тут ко всем краснофанатам вопрос возник. Ну т.е. я понял, вы все на самом деле не нищеброды, а солидные господа, купили себе 4к моники и поэтому пока хуанг вам не даст ультралучи в 4к вы на его...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Alt Irony
07:08
4060 никаких задач не потянет (в плане ультра) + на озоне такие вещи брать.. К кому потом за сервисным обслуживанием обращаться?
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
Cowboy Huggies
07:07
До тошноты в свое время наигрался в него, смена оболочки не поможет уже.
Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на UE5 может выйти к концу этого года
Бот_Пригожина_03081
07:05
В Литве электроэнергии нет, АЭС закрыли, сами э/э закупают теперь, нерабы очередные. А так - пусть стоят, Проебалтика следующая в очереди на денацификацию.
Концерн Rheinmetall построит в Литве завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов
vl
07:04
power limit в + или - определяется биос-ом RTX 3xxx , который зашил производитель в пзу видеокарты, в моей карте можно менять от -41 до +10%. Но повышение лимита лучше сочетать с андервольтингом, что...
Как разогнать видеокарту и повысить производительность в играх с помощью ASUS GPU Tweak III
El Grechko
07:00
Подобные посты делают желающие заработать на сраче. "фанатики нвидия" ходят сюда потроллить. Знаешь, больше всего приятно троллить правдой, т.е. когда пишешь простую и очевидную истину, а куча жоп взр...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем