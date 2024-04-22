Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигнорировали официальный запрет со стороны США на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для операций против России, получив неофициальное "добро" для продолжения действий.

Журнал "The Economist" написал, что Украина вложила значительные средства в разработку беспилотных летательных аппаратов большой дальности, способных обнаруживать и атаковать удаленные цели. По информации издания, Белый дом выразил недовольство и призвал украинское руководство прекратить воздушные удары.

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На данный момент Украина не отвечает на призыв Вашингтона о прекращении этих военных действий. Согласно "The Economist", офицер украинской разведки, ответственный за часть программы по беспилотным летательным аппаратам, заявил, что не получал указаний о прекращении операций.

Кроме того, статья отмечает, что один из украинских производителей дронов утверждает, что не все американские представители официально поддерживают такую политику Украины. Однако, по его словам, их контакты "подмигивали", когда они выражали предупреждения.

Конфиденциально они настаивают на продолжении действий. Производитель предсказывает расширение украинской программы БПЛА в ближайшие месяцы.