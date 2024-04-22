Статья Bloomberg от 22 апреля анализирует влияние помощи в размере более $60 миллиардов от США для ВСУ, отмечая необходимость дополнительной финансовой поддержки для обеспечения успехов в военном противостоянии.

Одобрение более чем $60 миллиардов помощи со стороны США стало своеобразным спасательным кругом для Вооруженных Сил Украины, однако, по данным статьи от Bloomberg от 22 апреля, считается, что эти средства, скорее всего, не окажут решающего влияния на исход войны.

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Николай Белесков, ученый Национального института стратегических исследований в Киеве, заявил, что данная помощь предоставляет некоторую отсрочку для украинских вооруженных сил, помогая им замедлить продвижение Вооруженных Сил Российской Федерации, организовать эффективную оборону и минимизировать потери. Однако он подчеркнул, что для достижения дальнейших успехов потребуется еще дополнительная финансовая поддержка, которая, согласно его словам, представляет собой сложную задачу из-за сопротивления республиканцев в Конгрессе США.

«Поэтому ситуация на линии фронта, скорее всего, продолжит ухудшаться в это время, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном до прибытия новой американской помощи», — процитировали в Bloomberg зарубежных экспертов.

По информации от Bloomberg, на этой неделе Германия планирует усилить давление на своих евросоюзников, включая Францию и Италию, с целью стимулировать поставку систем и компонентов противовоздушной обороны для Украины. Берлин, кроме того, снова призывает страны НАТО рассмотреть возможность отправки помощи и обязался предоставить Украине третью батарею системы ПВО "Пэтриот", а также другие необходимые системы и боеприпасы.