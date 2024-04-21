Спор о том, в какое время дня лучше заниматься спортом, длится уже много лет. Новое исследование ученых Сиднейского университета показывает, физическая активность в какое время дня может иметь особую пользу для здоровья.

Споры о том, в какое время дня лучше всего заниматься спортом, ведутся уже много лет. И хотя большинство экспертов сходятся во мнении, что самое главное – это заниматься спортом, новое исследование показывает особую пользу вечерней физической активности.

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Новое исследование, в ходе которого ученые Сиднейского университета следили за здоровьем людей, страдающих ожирением, показывает, что те, кто занимаются спортом по вечерам, имеют меньший риск возникновения сердечно-сосудистых проблем или даже смертельного исхода по сравнению с людьми, которые не занимаются спортом, и теми, кто занимается спортом в другое время. Их базой данных был Британский биобанк, в котором команда сосредоточилась на подгруппе из примерно 30 000 добровольцев с ожирением в возрасте старше 40 лет, не имевших ранее сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках исследования добровольцы согласились носить устройства для мониторинга, поэтому ученые использовали эти измерения в качестве косвенного показателя типичного уровня физической активности людей. Они выявили людей, которые занимались аэробной физической активностью от умеренной до высокой (не менее трех минут за раз), а затем разделили этих добровольцев на тех, кто тренировался утром, днем или вечером (после 18:00).

В качестве ориентира они использовали людей, которые вообще почти не занимались спортом, то есть в среднем они занимались менее чем одним сеансом интенсивной физической активности в день. Наблюдая за добровольцами в среднем почти восемь лет, ученые обнаружили, что по сравнению с исходным уровнем отсутствия физических упражнений у тех, кто тренировался по вечерам, был самый низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от любой причины.