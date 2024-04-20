Уралвагонзавод увеличил производство ТОС-1А Солнцепек в ответ на повышенный спрос со стороны ВС РФ в условиях конфликта на Украине.

19 апреля 2024 года российский производитель боевых машин Уралвагонзавод опубликовал новые кадры визита министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. В ходе этого визита было объявлено, что производство ТОС-1А Солнцепек – тяжёлых огнеметных ракетных комплексов – увеличено на 250%. Это увеличение является ответом на повышенный спрос на это мощное оружие со стороны ВС РФ, особенно в контексте продолжающихся военных действий на Украине.

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ТОС-1А, известная своей разрушительной огневой мощью, является ключевым компонентом артиллерийского арсенала России и активно используется с момента начала конфликта с Украиной в феврале 2022 года. Описанная как одна из самых разрушительных систем вооружения в мире, ТОС-1А действует аналогично реактивной системе залпового огня (РСЗО), запускающей 220-мм ракеты, наполненные термобарической смесью.

Решение увеличить производство обусловлено не только увеличением производственных мощностей, но и отражает стратегическую важность этих систем на поле боя.

Для дополнительной защиты в конструкцию ТОС-1А были внесены улучшения:

установлена броня «Cope Cage» от ударов FPV дронов и барражирующих боеприпасов,

установлена мобильная система радиоэлектронной борьбы РЭБ «Волнорез».

ТОС-1А, установленная на модифицированном шасси танка Т-72 или Т-90, стреляет термобарическими ракетами, которые особенно эффективны против укрепленных позиций, живой силы на открытой местности и легкобронированной техники. Его термобарические боеголовки используют топливно-воздушное взрывчатое вещество для создания высокотемпературного взрыва, потребляя кислород из окружающего воздуха для усиления взрывного эффекта.

Разрушительная сила ТОС-1А общепризнана, и ее применение имело стратегически важное значение для России в конфликте с Украиной. Он оказывает психологическое воздействие на поле боя из-за своей способности наносить внезапный и обширный урон на обширной территории, что может деморализовать силы противника. Кроме того, термобарическая природа боеприпасов означает, что они особенно смертоносны в закрытых помещениях, где взрывная волна и тепло могут быть более ограниченными и, следовательно, более разрушительными.

На данный момент увеличилась дальность действия системы, а также улучшились ее огневые возможности. Первоначально ТОС-1А имела максимальную дальность стрельбы около 6 км, но недавние модернизации увеличили ее до 10 км, что повысило ее эффективность в различных боевых сценариях.

ТОС-1А оснащена ракетной пусковой установкой, вмещающей 24 ракеты, каждая из которых способна покрыть площадь до 40 000 квадратных метров. Что касается боя, ТОС-1А может запускать все свои ракеты менее чем за 15 секунд. Такая скорострельность позволяет ему опустошать территорию до того, как силы противника смогут эффективно отреагировать или изменить позицию, что делает его идеальным оружием для физического и морального подавления противника, вызывая у выживших панический шок.