Fallout 4 вернулся на вершину европейских чартов продаж, став самой продаваемой игрой в регионе с ростом продаж на 7500% по данным GSD.

Вышедшая почти десять лет назад Fallout 4 неожиданно, а может быть, и ожидаемо, учитывая бум Fallout после премьеры основанного на нем сериала, возвращается на вершину европейских чартов продаж.

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Игра стала самой продаваемой игрой в Европе, а у ее издателя — Bethesda — есть масса поводов для радости. По данным GSD, еженедельные продажи игры на Старом континенте выросли более чем на 7500%. Спрос на игру доминирует на платформе ПК, на которую приходится 69% продаж. Остальные 31% копий были проданы в версиях для PlayStation и Xbox.

На интерес геймеров, скорее всего, повлияла главным образом недавняя премьера «Fallout» на Amazon Prime Video. После премьеры сериала количество активных игроков Fallout в Steam удвоилось.

Но на этом доминирование серии Fallout в европейском рейтинге не закончилось. Три другие игры серии также вошли в десятку самых продаваемых игр: Fallout 76 на восьмом месте, Fallout: New Vegas на девятом месте и Fallout 3 на десятом месте. Если посмотреть далее на первую сотню, увидим Fallout Classic Collection (43-е место), Fallout 2 (57-е место) и Fallout 1 (70-е место).

Ожидал ли кто-нибудь такого бума Fallout?





Fallout 4 знакомит нас с постапокалиптическим миром, в котором главному герою — как единственному выжившему — предстоит пересечь бесплодную пустошь, полную опасностей. Геймплей сочетает в себе элементы экшена, ролевой игры, строительства поселений и управления ими.

Bethesda Softworks, уже много лет занимающаяся разработкой серии Fallout, является одним из лидеров отрасли — как продюсером, так и издателем. В ее портфолио, помимо Fallout, также есть такие серии, как The Elder Scrolls и Doom.