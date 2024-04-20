CNN 19 апреля сообщает об ухудшении ситуации на фронте, где российские силы продвигаются к городу Покровск. Министр обороны США Ллойд Остин призывает законодателей одобрить закон о военной поддержке Украины, отмечая смещение ситуации на поле боя в пользу России.

Ситуация фронте «значительно ухудшилась», заявил несколько дней назад главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, говорится в статье от 19 апреля, опубликованной CNN.

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В ней отмечается, что в последнее время ключевым местом является большое село Очеретино, расположенное на хребте к северо-западу от Авдеевки.

Подчеркивается, что успехи России в последние дни — это лишь часть недавнего наступления «российских сил, которые в конце марта прорвали оборонительные линии Украины дальше на юг в районе сел Тоненькое и Орловка».

Высокопоставленный офицер ВСУ сообщил CNN, что российское наступление в этом районе явно было нацелено на продвижение к городу Покровск, ключевому перекрестку дорог примерно в 30 километрах к западу. Офицер, попросивший не называть его имени, поскольку он не уполномочен говорить официально, заявил, что, если российским войскам удастся освободить и удержать Очеретино, это может открыть доступ ВС РФ к жизненно важным логистическим маршрутам ВСУ, связывающих три ключевых военных узла – Константиновку, Покровск и Великая Новоселка.

CNN, как и подавляющее большинство зарубежных СМИ, крайне переживают за нынешнее украинское руководство, напоминая про острую нехватку артиллерийских боеприпасов в ВСУ, желая побудить НАТО и США продолжить поставки оружия, боеприпасов и систем ПВО для Киева.

В статье также вспомнили, что Министр обороны США Ллойд Остин призвал своих законодателей одобрить закон о военной поддержке Украине, заявив, что поле битвы смещается «в пользу России».