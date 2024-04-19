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В сети появилось видео массового взлета 12 бомбардировщиков B-2 Spirit с базы ВВС США
Дюжина B-2 приняла участие в учениях по массовому взлету на базе ВВС США Уайтмен, штат Миссури, в рамках ежегодного учения Spirit Vigilance. Этот массовый взлет служит сигналом об оперативной готовности самолетов B-2 на случай серьезных кризисных ситуаций.

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Стало известно, что на базе ВВС США Уайтмен, штат Миссури, дюжина B-2 приняла участие в учениях по массовому взлету.

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12 самолетов составляет большую часть общего количества B-2, которое в настоящее время находится на вооружении ВВС, и которое составляет 20 самолетов. Из этого числа обычно только 11 или 12 фактически «развернуты» в соответствии с условиями договора СНВ между США и Россией.

Отмечается, что этот тип самолетов требует чрезвычайно интенсивного обслуживания и является самым дорогим самолетом, имеющимся на вооружении ВВС США.

«Регулярное обучение гарантирует, что летчики всегда готовы к проведению глобальных ударных операций… в любое время и в любом месте», – говорится в подписи к одному из снимков, опубликованных ВВС США.

Spirit Vigilance, проводимое ежегодно, представляет собой учение, призванное повысить готовность летчиков базы Уайтмен, которая является единственной действующей базой бомбардировщика-невидимки B-2.

Данный одновременный взлет проводился американцами на случай серьезного кризиса для всех базирующихся бомбардировщиков-невидимок, когда может быть критически важно как можно быстрее подняться в воздух, чтобы избежать приближающихся угроз и/или без промедления добраться до назначенных районов боевых действий.

Видеоролик о событиях 15 апреля в Уайтмане, снятый ВВС США, можно посмотреть здесь.

ВВС США отмечают, что данный массовый взлет B-2 является своего рода преднамеренным сигналом об оперативной готовности этих самолетов.


#сша #ввс сша #учения #b-2 #массовый взлет #оперативная готовность
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Entity
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Самый дорогой и бесполезный самолет в мире) надеюсь они еще понаделают таких:D
В сети появилось видео массового взлета 12 бомбардировщиков B-2 Spirit с базы ВВС США
Overseer man
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