В Австралии был представлен прототип подводного аппарата "Призрачная акула" (Ghost Shark).

Королевский военно-морской флот Австралии в сотрудничестве с Anduril Industries, Advanced Strategic Capabilities Accelerator и Группой оборонной науки и технологий представили первый прототип нового дрона подводного наблюдения Ghost Shark.

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Программа "Призрачная акула" (Ghost Shark) представляет собой значительный прорыв в обороноспособности Австралии. На сайте defence-blog отмечается, что разработчики представили этот беспилотный аппарат раньше оговоренных сроков, уложившись при этом в рамки бюджета.

В рамках контракта данная совместная разработка на сумму $140 миллионов преследует цель создать и построить всего за три года три сверхбольших автономных подводных аппаратов (XL-AUV). Модульная конструкция Ghost Shark адаптирована к разнообразным потребностям австралийских вооруженных сил.

Отмечается, что Военно-морской флот Австралии оценил важность сотрудничества в разработке таких беспилотных аппаратов, как Ghost Shark, для защиты морских интересов своей страны.