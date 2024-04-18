На военном параде в Иране были продемонстрированы беспилотники, баллистические ракеты и модернизированная система ПВО Bawar-373, способная поражать цели на расстоянии более 300 километров. Эта система обладает возможностью обнаруживать до 100 целей, сопровождать 60 из них одновременно и поражать шесть целей одновременно.

Во время военного парада, прошедшего вчера, иранские вооруженные силы продемонстрировали ряд военной техники, в том числе беспилотники и баллистические ракеты большой дальности.

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Среди представленного арсенала была недавно усовершенствованная система ПВО большой дальности под названием Bawar-373. Модернизированный зенитно-ракетный комплекс способен поражать воздушные цели на расстоянии более 300 километров, в том числе баллистические ракеты малой дальности. Модернизированный комплекс оснащен новейшей версией твердотопливной ракеты класса «земля-воздух» Sayyad 4B, повышающей ее возможности по перехвату.

Иранская система ПВО Bawar-373 с увеличенной дальностью действия демонстрирует способность обнаруживать до 100 целей, сопровождать 60 одновременно и поражать шесть из них одновременно.

Посмотреть видео парада можно на ресурсе Х, перейдя здесь по ссылке.