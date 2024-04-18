Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Иран представил на военном параде новую систему ПВО большой дальности
На военном параде в Иране были продемонстрированы беспилотники, баллистические ракеты и модернизированная система ПВО Bawar-373, способная поражать цели на расстоянии более 300 километров. Эта система обладает возможностью обнаруживать до 100 целей, сопровождать 60 из них одновременно и поражать шесть целей одновременно.

реклама

Во время военного парада, прошедшего вчера, иранские вооруженные силы продемонстрировали ряд военной техники, в том числе беспилотники и баллистические ракеты большой дальности.

реклама

Среди представленного арсенала была недавно усовершенствованная система ПВО большой дальности под названием Bawar-373. Модернизированный зенитно-ракетный комплекс способен поражать воздушные цели на расстоянии более 300 километров, в том числе баллистические ракеты малой дальности. Модернизированный комплекс оснащен новейшей версией твердотопливной ракеты класса «земля-воздух» Sayyad 4B, повышающей ее возможности по перехвату.

Иранская система ПВО Bawar-373 с увеличенной дальностью действия демонстрирует способность обнаруживать до 100 целей, сопровождать 60 одновременно и поражать шесть из них одновременно.

Посмотреть видео парада можно на ресурсе Х, перейдя здесь по ссылке.

#иран #военная техника #пво #вооруженные силы #модернизация #баллистические ракеты
+
Написать комментарий (0)
Россия отправила в зону СВО еще один «танк-черепаху» с глушителем дронов
Невзирая на западные санкции, Россия прокладывает для себя два новых торговых пути
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
8
Разработчики украинского дрона RAM X пообещали, что он поражает бронетехнику на дистанции до 100 км
5
В Белом доме попросили Зеленского не сравнивать Украину с Израилем
4
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
1
Смартфоны Xiaomi Mi 11 начали получать обновление HyperOS
1
Для ВС США на Ближнем Востоке в срочном порядке доставляются ракетные системы с лазерным наведением
+
Новый алгоритм зарядки может удвоить срок службы литий-ионных аккумуляторов
2
Россия объявила о полете новой баллистической ракеты на базе «Тополь-М»
+
В России возобновят добычу на единственном в мире месторождении малинового кварцита
1
Приложение камеры для смартфонов Xiaomi с HyperOS было обновлено
2
Китай добился успеха в создании сверхтихой силовой установки для подводных лодок
+
Крупные производители микрочипов приостановили закупки оборудования у ASML Holding NV
5
Т-72 "Царь-мангал" сравнили со сверхтяжелым танком Менделеева
1
Танк ВС РФ с обвесом "Царь-мангал" успешно действует в районе Красногоровки
4
YouTube перестал показывать видео с включенным блокировщиком рекламы
3
Xiaomi SU7 стремительно теряет популярность – 55% покупателей отказались от заказанных электрокаров
1
Флагманские смартфоны 2025 года будут чаще получать аккумуляторы емкостью от 5500 мАч
1
Microsoft прекращает поддержку Office 2016 и 2019 в октябре следующего года
+
Tesla предложила повторно одобрить выплату вознаграждения Маску в размере $56 млрд
+
Российские военные за 24 часа сделали непригодными для боёв сразу три САУ Paladin
3

Популярные статьи

В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
7
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
112
История деградации игровой серии Far Cry
24
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
15
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
28
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
382
Эксперты по БПЛА из РФ назвали главные недостатки "Укроланцета" RAM X и пообещали достойный ответ
2
V-Rally 4 - жалкое подобие серии DIRT (субъективный обзор игры)
+
Стараясь избежать высоких таможенных пошлин, китайские компании массово строят автозаводы в Европе
+
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
103

Сейчас обсуждают

Скиталец
14:59
сам ты кал.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Cowboy Huggies
14:59
Денег просто хочет
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7600 – почему покупка процессора Intel не имеет никакого смысла в 2024г
Олег Шудрак
14:56
По ходу аффтар пернул а лужу... Эт случаем не твинк Бублика.. Уж больно простыни одинаково душные
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Albert Wesker
14:56
Все согласны что ты кал, катись в свою сточную канаву
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Trydognite
14:55
Так ты свою предложи, которая лучше. Не по делу пишешь вообще. Из-за таких как ты тут мусорка, а не информационный сайт, на котором тебе помогут.
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7600 – почему покупка процессора Intel не имеет никакого смысла в 2024г
Albert Wesker
14:52
Почему я перестал читать оверлокерс. афторы статей такие :
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Скиталец
14:48
кто согласен что амудя это синоним слова " кал " ставте лайк.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Pandas
14:45
В целом цп амд вполне конкурентноспособны на данный момент, но обычно дороже в равных сегментах и менее универсальны (либо игры либо софт). Потребление явно ниже чем у интела, хотя последнего вполне м...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Владимир Егоров
14:45
Взяли максимальную цену и сравнивают) я брал 4090 за 128000р чуть больше года назад и считаю хорошой покупкой
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
FelsheR-ZVZVZV
14:44
психов да, порой проецирую. как без этого, когда они сами просят.)
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем