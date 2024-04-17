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Объявлен первый в мире конкурс ИИ-инфлюенсеров – «Мисс ИИ»
Объявлен первый в мире конкурс искусственного интеллекта, победителя которого определят по красоте и влиянию в социальных сетях. В рамках конкурса World AI Creator Awards будут разыграны призы на сумму $20 000.

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Объявлен первый в мире конкурс красоты «Мисс ИИ», в котором будут оцениваться лучшие модели и влиятельные лица, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Конкурс проводится World AI Creator Awards (WAIC) и направлен на признание достижений создателей искусственного интеллекта по всему миру. Согласно объявлению на веб-сайте, победителям конкурса будут вручены призы на общую сумму $20 000. Прием заявок на участие в конкурсе «Мисс AI» открылся 14 апреля, и зарегистрироваться может любой автор модели, созданной ИИ. Создатель должен присутствовать в социальных сетях и быть старше 18 лет.

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Подробности первого мероприятия WAIC «Мисс ИИ» были раскрыты на официальном сайте, и организаторы намерены проводить другие подобные награды, посвященные моде, и разработанные с помощью ИИ. Miss AI ориентирована на женские модели или влиятельных лиц в социальных сетях, которые были полностью созданы с помощью инструментов искусственного интеллекта. Нет ограничений на инструмент, используемый для создания модели. Примечательно, что DALL-E 3, Midjourney и Copilot Designer от OpenAI являются популярными инструментами для создания аватаров ИИ.

Хотя концепция конкурса ИИ-инфлюенсеров может показаться странной, на сайте мероприятия указано, что участников будут оценивать по трем критериям — красота, технологии и социальное влияние. Красота будет оцениваться по классическим критериям конкурса, таким как красота, самообладание и ответы на ряд вопросов. Технологичность будет сосредоточена на навыках использования и применения инструментов искусственного интеллекта для создания модели ИИ. Также будет оцениваться использование подсказок для создания результатов.

#ии #конкурс красоты #miss ai #мисс ии
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