Все гиперзвуковые ракеты, которыми Иран нанес удар по Израилю, преодолели системы противовоздушной обороны и поразили свои цели. Узнайте, что про них известно.

Согласно информации, опубликованной 15 апреля 2024 года изданием Press TV Иранская государственная новостная сеть Корпуса стражей исламской революции (КСИР) успешно развернула ракету Фаттах-2, нанеся удар по ключевой израильской военной инфраструктуре. ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя США подтвердила, что удар затронул две авиабазы в Израиле, авиабазе Неватим был нанесен значительный ущерб, в том числе пострадал военно-транспортный самолет C-130, взлетно-посадочная полоса и складские помещения. Между тем, еще одна неназванная авиабаза в пустыне Негев также подверглась обстрелу, хотя, как сообщается, она получила менее значительные повреждения. Иран сообщил, что его ракета «Фаттах» может развивать скорость до 15 Махов, что в пятнадцать раз превышает скорость звука.

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Разработка Ираном технологии гиперзвуковых ракет, особенно серии «Фаттах», знаменует собой значительный прогресс в его военном потенциале и имеет последствия для динамики региональной безопасности.

Разработка этих ракет соответствует стратегической цели Ирана по усилению его сдерживающего потенциала в условиях продолжающейся региональной напряженности. Конструкция ракеты включает в себя такие особенности, как подвижное сопло и способность работать как внутри, так и за пределами атмосферы Земли, что позволяет ей уклоняться от перехвата сложными системами защиты.

Иранские источники утверждают, что эта ракета оснащена жидкотопливной силовой установкой и имеет дальность полета до 1500 километров, оснащена боеголовкой массой 450 кг, способной маневрировать в полете, ускользая от средств противоракетной обороны.

В своей конструкции данная ракета на первой ступени использует передние аэродинамические стабилизаторы для стабилизации и управления траекторией сразу после запуска. Вторая ступень сочетает в себе маршевый двигатель с управлением вектором тяги и аэродинамическое оперение возвращаемого аппарата. Эти компоненты имеют решающее значение, поскольку они позволяют ракете динамически корректировать свою траекторию, повышая ее точность и затрудняя ее перехват.

Физические размеры ракеты «Фаттах» следующие: диаметр корпуса около 1 метра, а длина около 15,3 метра. Она имеет значительную взлетную массу – около 12 тонн, включая почти 9 тонн топлива, что подчеркивает ее значительную грузоподъемность. Сама ракета-носитель весит около 1 тонны и может нести боеголовку массой от 350 до 450 килограммов.

Для навигации и наведения «Фаттах» использует инерциальный навигационный блок и глобальную навигационную спутниковую систему, включающую системы GPS и ГЛОНАСС. Эта двойная система наведения гарантирует, что ракета может поддерживать курс с высокой точностью, с расчетной точностью круговой вероятной ошибки в диапазоне от 10 до 25 метров. Боевая часть ракеты – фугасного типа, рассчитанная на причинение значительного ущерба при ударе.