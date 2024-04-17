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Согласно информации, опубликованной 15 апреля 2024 года изданием Press TV Иранская государственная новостная сеть Корпуса стражей исламской революции (КСИР) успешно развернула ракету Фаттах-2, нанеся удар по ключевой израильской военной инфраструктуре. ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя США подтвердила, что удар затронул две авиабазы в Израиле, авиабазе Неватим был нанесен значительный ущерб, в том числе пострадал военно-транспортный самолет C-130, взлетно-посадочная полоса и складские помещения. Между тем, еще одна неназванная авиабаза в пустыне Негев также подверглась обстрелу, хотя, как сообщается, она получила менее значительные повреждения. Иран сообщил, что его ракета «Фаттах» может развивать скорость до 15 Махов, что в пятнадцать раз превышает скорость звука.
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Разработка Ираном технологии гиперзвуковых ракет, особенно серии «Фаттах», знаменует собой значительный прогресс в его военном потенциале и имеет последствия для динамики региональной безопасности.
Разработка этих ракет соответствует стратегической цели Ирана по усилению его сдерживающего потенциала в условиях продолжающейся региональной напряженности. Конструкция ракеты включает в себя такие особенности, как подвижное сопло и способность работать как внутри, так и за пределами атмосферы Земли, что позволяет ей уклоняться от перехвата сложными системами защиты.
Иранские источники утверждают, что эта ракета оснащена жидкотопливной силовой установкой и имеет дальность полета до 1500 километров, оснащена боеголовкой массой 450 кг, способной маневрировать в полете, ускользая от средств противоракетной обороны.
В своей конструкции данная ракета на первой ступени использует передние аэродинамические стабилизаторы для стабилизации и управления траекторией сразу после запуска. Вторая ступень сочетает в себе маршевый двигатель с управлением вектором тяги и аэродинамическое оперение возвращаемого аппарата. Эти компоненты имеют решающее значение, поскольку они позволяют ракете динамически корректировать свою траекторию, повышая ее точность и затрудняя ее перехват.
Физические размеры ракеты «Фаттах» следующие: диаметр корпуса около 1 метра, а длина около 15,3 метра. Она имеет значительную взлетную массу – около 12 тонн, включая почти 9 тонн топлива, что подчеркивает ее значительную грузоподъемность. Сама ракета-носитель весит около 1 тонны и может нести боеголовку массой от 350 до 450 килограммов.
Для навигации и наведения «Фаттах» использует инерциальный навигационный блок и глобальную навигационную спутниковую систему, включающую системы GPS и ГЛОНАСС. Эта двойная система наведения гарантирует, что ракета может поддерживать курс с высокой точностью, с расчетной точностью круговой вероятной ошибки в диапазоне от 10 до 25 метров. Боевая часть ракеты – фугасного типа, рассчитанная на причинение значительного ущерба при ударе.