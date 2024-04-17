Украина нашла в Германии 161 ребенка, которых считала вывезенными в Россию.

Более 160 украинских детей, которые по заверению нынешней киевской власти, были насильственным образом вывезенны из Украины в Россию, каким-то образом обнаружены на территории Федеративной Республики Германии.

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Это, как сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, было сделано в результате совместных оперативных действий украинской и немецкой полиции. Согласно его заявлению, эти дети разыскивались как силой перемещенные. В связи с какими именно обстоятельствами дети оказались в Германии, в каком качестве они находятся в этой стране и с кем на данный момент не понятно, т.к. никакой более подробной информации украинская сторона не сочла нужным сообщать в своем издании «Укринформ».