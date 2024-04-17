Фронт, который удерживают украинские силы в зоне военной операции, может рухнуть уже летом 2024 года, сказали Politico высокопоставленные украинские офицеры.

Издание Politico в новости, опубликованной 17 апреля, утверждает: солдаты ВСУ чувствуют, что западная поддержка может оставаться просто обещанием на бумаге. Боевой дух начинает ослабевать из-за нехватки не только боеприпасов, но и своего морального состояния. Отсутствие современного вооружения и потери на поле боя оказывают давление на украинские войска, снижая их боевой настрой.

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В городах, удаленных от фронта на сотни километров, многие молодые люди покидают страну, вместо того чтобы служить в армии, как это было в начале войны. На фоне этого некоторые избегают мобилизации, предпочитая проводить время в развлекательных заведениях.

Ситуация на Украине, о которой свидетельствуют десятки интервью с политическими лидерами, военными и обычными гражданами, становится все более критической. Даже при заявлениях президента Зеленского о намерении не отступать, многие военные офицеры признают, что новые потери неизбежны, и вопрос лишь в том, насколько тяжелыми они будут. Издание Politico утверждает, что Президент РФ, вероятно, никогда не был так близок к достижению своих целей, учитывая текущую ситуацию.

Автор статьи считает, что «Украина в ее нынешнем виде уйдет в прошлое», если ВСУ в самом ближайшем будущем не смогут изменить нынешнюю ситуацию в своем противостоянии с Россией. В статье отмечается факт общего разочарования среди украинцев, а это «привело к тому, что украинцы всех рангов - от солдат, роющих окопы, до министров, управляющих страной, - устали и раздражены».