Планы на производство 100 самолетов не будут реализованы до середины или конца 2030-х годов, что свидетельствует о низком темпе их сборки.

В высказывании, сделанном на слушаниях перед сенатским комитетом по вооруженным силам, генерал Дэвид Олвин, начальник штаба ВВС США, заявил о намерении не приобретать более 100 новейших самолетов B-21, поскольку к моменту завершения производства этих воздушных судов могут появиться более передовые аналоги. Хотя B-21 считается перспективным бомбардировщиком, генерал Олвин подчеркнул, что быстрое развитие технологий и появление более эффективных решений могут привести к тому, что ВВС не захотят фокусироваться на определенной модели, связывая себя с конкретными обязательствами до завершения цикла производства B-21.

реклама

Сто самолетов B-21 «является рекордной программой», — сказал Олвин.

«Я думаю, что мы не достигнем этого числа, вероятно, до середины 2030-х годов и позже», — сказал он. — «Я думаю, что есть и другие технологические достижения, которые мы могли бы усилить и улучшить сочетание… прежде чем мы решим, что это станет платформой», которая будет служить основой будущих бомбардировочных сил «за пределами этого».

Первоначальная потребность в B-21 в 2015 году составляла 80–100 самолетов, а в последние годы она была повышена до «не менее 100». Руководители Global Strike Command и различных аналитических центров озвучили потребность в 225-250 B-21, но ВВС ограничились 100, как части парка, который также включает 75 самолетов B-52 и 45 B-1B до начала 2030-х годов. Заявленной целью ВВС является сокращение парка бомбардировщиков до B-21 и B-52.

В ходе выступления на слушаниях перед сенатским комитетом по вооруженным силам, генерал Дэвид Олвин не уточнил, на какие инновации будут обращать внимание ВВС, помимо B-21. Его заявление о том, что общая партия B-21 в 100 экземпляров не будет достигнута до середины-конца 2030-х годов, ясно указывает на то, что строительство этих бомбардировщиков будет идти в умеренном темпе, с выпуском менее 10 самолетов в год. Главный закупщик Пентагона Уильям Ла Планте недавно подчеркнул, что скорость производства B-21 была специально спланирована на низком уровне, чтобы обезопасить программу от возможных сокращений в бюджете.