Стоунхендж: Редкое лунное явление может помочь нам понять связь этого памятника с Луной.

Стоунхендж широко известен своей связью с движением Солнца, особенно во время летнего солнцестояния, когда тысячи людей стекаются к памятнику в ранние часы, чтобы увидеть восход солнца.

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Теперь же ученые взялись за исследование Стоунхенджа, поскольку приближается идеальная возможность проверить его связь с Луной. А точнее, с луностоянием, которое случается раз в 18,6 лет. Этот термин относится к моменту, когда восход и заход луны находятся дальше всего друг от друга на горизонте, а следующий раз произойдет в 2024–2025 годах.

English Heritage и эксперты других организаций исследуют связь Стоунхенджа с луностоянием. Теория состоит в том, что такое положение Луны, возможно, были замечены в Стоунхендже на ранних стадиях строительства и повлияли на более поздний дизайн. Доктор Фабио Сильва из Борнмутского университета говорит, что примерно в то время, когда был построен Стоунхендж, люди, возможно, собирались здесь, чтобы полюбоваться Луной. По его мнению, это могло быть «мероприятие поколений», ради которого люди могли прийти на эту площадку.

Мы никогда не сможем доказать это, но чем лучше мы сможем понять эти памятники и Луну, тем сильнее будет аргумент.

Из-за относительно редкого возникновения луностояния ученые стремятся воспользоваться возможностью исследовать свои гипотезы. Преподаватели и студенты Борнмутского университета будут документировать движение Луны и ее связь со Стоунхенджем, поскольку, по их мнению, у этого есть шанс «добавить гораздо больше нюансов к ответам, которые у нас уже есть».

Даст ли новое исследование ответ? Только время покажет.