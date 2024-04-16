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Из вчерашнего материала, опубликованного на портале The War Zone, становится ясно, что ВМС США внезапно запросили новые системы для противодействия дронам, включающие в себя 70-миллиметровые ракеты с лазерным наведением в роли основных исполнительных компонентов. Главная цель этих систем – защита американских вооруженных сил, размещенных на Ближнем Востоке. Единицы электронных усовершенствованных наземных пусковых систем (EAGLS), внешне и по своим функциональным возможностям напоминающие известные системы VAMPIRE, которые сейчас используют ВСУ (см. фото ниже).
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Закупка EAGLS произошла всего пару днями ранее того, как Иран осуществил атаки с помощью ракет и БПЛА по территории Израиля.
Согласно информации The War Zone, командование военно-морских авиационных 12 апреля проинформировало о заключении контракта с компанией MSI Defense Solutions на закупку пяти противо-беспилотных авиационных систем EAGLS по жестко фиксированной цене, не превышающей 24 млрд с началом долларов США.
EAGLS использует 70-миллиметровые ракеты Advanced Precision Killer Weapon System II (APKWS II) с лазерным наведением, как показано на видео ниже, чтобы сбивать беспилотники.
Главная задача состоит в том, чтобы первый EAGLS был развернут в течение 30 дней с момента заключения контракта.
EAGLS – это автономная система, состоящая из трех основных частей: варианта дистанционно управляемой пусковой установки CROWS II, оснащенной четырехствольной 70-мм пусковой установкой с ракетами с лазерным наведением (APKWS II), сенсорной башни с электрооптической и инфракрасной камерами, а также небольшой радиолокационной станции. Система предназначена для развертывания на поддонах или на транспортном средстве. Версия EAGLS, установленная на легком внедорожнике Humvee 4x4 в стиле пикапа представлена на следующем фото.