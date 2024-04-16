Для защиты от дронов, ВМС США заключили контракт на пять систем EAGLS с MSI Defense Solutions, где используются 70-миллиметровые ракеты с лазерным наведением для обеспечения безопасности американских вооруженных сил на Ближнем Востоке.

Из вчерашнего материала, опубликованного на портале The War Zone, становится ясно, что ВМС США внезапно запросили новые системы для противодействия дронам, включающие в себя 70-миллиметровые ракеты с лазерным наведением в роли основных исполнительных компонентов. Главная цель этих систем – защита американских вооруженных сил, размещенных на Ближнем Востоке. Единицы электронных усовершенствованных наземных пусковых систем (EAGLS), внешне и по своим функциональным возможностям напоминающие известные системы VAMPIRE, которые сейчас используют ВСУ (см. фото ниже).

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Закупка EAGLS произошла всего пару днями ранее того, как Иран осуществил атаки с помощью ракет и БПЛА по территории Израиля.

Согласно информации The War Zone, командование военно-морских авиационных 12 апреля проинформировало о заключении контракта с компанией MSI Defense Solutions на закупку пяти противо-беспилотных авиационных систем EAGLS по жестко фиксированной цене, не превышающей 24 млрд с началом долларов США.

EAGLS использует 70-миллиметровые ракеты Advanced Precision Killer Weapon System II (APKWS II) с лазерным наведением, как показано на видео ниже, чтобы сбивать беспилотники.





Главная задача состоит в том, чтобы первый EAGLS был развернут в течение 30 дней с момента заключения контракта.

EAGLS – это автономная система, состоящая из трех основных частей: варианта дистанционно управляемой пусковой установки CROWS II, оснащенной четырехствольной 70-мм пусковой установкой с ракетами с лазерным наведением (APKWS II), сенсорной башни с электрооптической и инфракрасной камерами, а также небольшой радиолокационной станции. Система предназначена для развертывания на поддонах или на транспортном средстве. Версия EAGLS, установленная на легком внедорожнике Humvee 4x4 в стиле пикапа представлена на следующем фото.



