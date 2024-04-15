В рамках проекта Convergence Capstone 4 компания EOS Defense Systems USA продемонстрировала свою последнюю разработку – боевую станцию с дистанционным управлением R600, предназначенную для борьбы с дронами. Эта уникальная система обладает широким спектром вооружения и способна эффективно нейтрализовать угрозы как из воздуха, так и с земли.

Недавно компания EOS Defense Systems USA продемонстрировала свой новейший боевой модуль с дистанционным управлением R600 на проекте Convergence Capstone 4 (PC-C4). Эта система дистанционного вооружения предназначена для использования в качестве системы вооружения для борьбы с дронами.

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DEFENSE Systems специализируется на технологиях оптимизации и интеграции систем вооружения, а также системах ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка). Ее ключевые продукты включают системы дистанционного вооружения нового поколения, турели для транспортных средств, высокоэнергетическое лазерное оружие, а также полностью интегрированные и модульные системы противодействия БПЛА и системы C4.

SPACE Systems включает в себя все космические и коммуникационные предприятия EOS и работает как два подразделения — Space Technologies и EM Solutions. Космические технологии специализируются на применении оптических датчиков и эффекторов, разработанных EOS, для обнаружения, отслеживания и определения характеристик объектов в космосе. Он включает в себя возможности в области контроля над космосом и космической войны.

EM Solutions поставляет ведущие в мире технологии радиочастотной и оптической космической связи. Основной ассортимент ее продукции сосредоточен на разработке и производстве высокопроизводительных широкополосных радиопередатчиков для спутниковой связи, а также терминалов спутниковой связи в движении для оборонных и государственных заказчиков.

R600, установленный на армейской роботизированной машине поддержки пехоты малого многоцелевого оборудования (S-MET), оснащен широким спектром вооружения, включая пушку Northrop Grumman M230LF, спаренный пулемет и четыре ракеты Javelin. EOS продемонстрировала способность R600 эффективно нейтрализовать пары БПЛА класса 1 на дистанциях до 800 метров и поражать наземные цели с помощью 30-мм пушки на расстоянии до 1200 м.