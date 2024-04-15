Узнайте о передовых возможностях израильской автономной беспилотной системы, способной решать разнообразные морские задачи. Откройте для себя уникальные характеристики BlueWhale, разработанной для обнаружения подводных судов и сбора важной разведывательной информации с применением передовых технологий.

На выставке UDT 2024 в Лондоне в период с 9 по 11 апреля, компания Israel Aerospace Industries впечатлила публику своими передовыми научными разработками в области морских технологий. Одним из главных достижений стала автономная подводная лодка BlueWhale, испытывающая исключительные способности в решении разнообразных морских задач.

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BlueWhale, являющаяся беспилотной подводной лодкой израильского производства, успешно выполняет секретные миссии по обнаружению подводных судов и сбору важной разведывательной информации с применением передовых радиолокационных и электрооптических систем. Ее впечатляющие размеры - длина 10,9 м, диаметр 1,12 м и вес 5,5 тонн, позволяют BlueWhale действовать на глубине до 300 метров. Оборудованная широким спектром технологий, включая радар AESA, камеры электрооптики и инфракрасные камеры, гидролокаторы, магнитные датчики и средства связи SATCOM, лодка универсальным образом справляется с задачами, для которых она была спроектирована.





Становится ясно, что BlueWhale, по всей видимости, является коммерческой версией уникального автономного подводного аппарата Caesaron, который разработан для Вооруженных сил Израиля и представлен Министерством обороны в 2017 году. Беспилотная система BlueWhale полностью меняет представление о возможностях подводных миссий и может эффективно использоваться как ключевой инструмент в области борьбы с подводными угрозами.

Эта инновационная технология способна функционировать в течение длительного времени, минимизируя эксплуатационные расходы. Благодаря системе BlueWhale, разработанной дочерней компанией IAI Elta Systems, военно-морские силы получают новые возможности для проведения сложных операций, включая противолодочное противодействие, обнаружение и нейтрализацию мин и разведывательные миссии. Кроме того, лодка может использовать передовые технологии для определения точного местоположения потенциальных опасностей на берегу и передавать необходимую информацию через SATCOM для осуществления успешных миссий.