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В Китае представлены официальные фотографии внедорожника Haval Raptor Hi4 2024 года
На weibo.com появились фото Haval Raptor Hi4 2024 года. Официальная презентация внедорожника может состояться на Пекинском автосалоне в этом месяце.

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На weibo.com появились фото Haval Raptor Hi4 2024 года. Официальная презентация внедорожника может состояться на Пекинском автосалоне позднее в этом месяце. Ранее генеральный менеджер Haval Чжао Юнпо заявил, что новый автомобиль был оптимизирован с учетом предложений его пользователей.

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Размер нового автомобиля пока не объявлен. Для справки: размеры нынешнего Haval Raptor составляют 4800/1916/1822 мм, а размер колесной базы составляет 2738 мм. Судя по названию, Haval Raptor Hi4 2024 года, скорее всего, будет оснащен подключаемой гибридной системой Hi4 от Great Wall Motor, состоящей из двигателя 1,5T и двух двигателей, работающих в паре с 2-скоростной коробкой передач DHT.

Два новых цвета кузова: Storm Yellow и Ink Jiangnan Grey

Что касается внешнего вида, то общий дизайн нового автомобиля во многом остался неизменным. Передняя панель украшена трехполосной решеткой и инкрустирована логотипом Haval. Нижний серебристый толстый бампер еще больше усиливает внедорожные качества Haval Raptor Hi4 2024 года. Сзади группа фонарей по-прежнему имеет круглую и прямоугольную форму, которая хорошо узнаваема при освещении. В правом нижнем углу также встроен логотип Hi-4 Haval Raptor.

В Haval Raptor Hi4 2024 года появится новый вариант цвета салона. В остальном дизайн интерьера повторяет дизайн текущей модели. На данный момент официально не объявлено, будет ли обновлена конфигурация автомобиля. Что касается систем помощи при вождении, нынешний Haval Raptor оснащен 11 датчиками и использует объединенное решение камеры и радара, обеспечивающее расширенные функции помощи при вождении L2, включая адаптивный круиз-контроль и удержание полосы движения.

#авто #2024 #пекин #haval #автосалон #havalraptor #hi4
Источник: weibo.com
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