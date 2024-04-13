Издание Business Insider привело мнение американского военного эксперта относительно ситуации в вооруженном конфликте между Россией и Украиной.

Издание Business Insider опубликовало мнение американского военного эксперта по поводу нынешней ситуации, которая сложилась в вооруженном противостоянии России и Украины.

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В статье отмечается, что, если Россия сможет удержать инициативу, она способна начать постоянные наступления более крупными силами, которые доведут ВСУ до предела. В статье отмечается, что «война приближается к тому, что может стать решающим моментом», и Джордж Баррос из американского Института изучения войны советует Украине захватить инициативу, отмечая, что это для нее жизненно важно. Этот довод подтверждается мнением, высказанным высокопоставленным американским генералом: в течение нескольких недель Россия увеличит количество обстрелов украинской артиллерии в 10 раз, что может привести к поражению Украины.

Украине советуют применить агрессивный подход, чтобы победить российские силы, превосходящие по численности и огневой мощи. Более того, Баррос советует перейти в наступление и утверждает, что «В основе лежит идея единственной решающей операции. Но русские будут предвидеть, где, скорее всего, будет проводиться эта операция, и более или менее эффективно ее отразят».

Но для того, чтобы Украина перехватила инициативу, необходимо выполнить два условия, сказал Баррос. Во-первых, Украина должна стать более опытной в маневренной войне и избегать неуклюжих операций, которые помешали ее контрнаступлению в 2023 году.

Второе предварительное условие еще сложнее. Чтобы перехватить инициативу, Украина должна знать, что она получит постоянный и надежный поток западной помощи, а не спонтанные поставки.