Признание капитана ВМС Франции, вернувшегося из боевого базирования в Красном море.

Американский сайт The War Zone (TWZ) рассказал о том, что фрегат ВМС Франции Alsace вернулся из боевого базирования в Красном море.

реклама

Из статьи, опубликованной на TWZ, выяснилось, что капитан Генри, командир этого фрегата, дал интервью французской газете Le Figaro, в котором он сказал, что хуситы в Красном море проявили «неконтролируемое насилие». ВМС Франции уже давно не сталкивались с «боевыми действиями с таким уровнем вооружения», добавил Генри.

«Мы не ожидали такого уровня угрозы. Уровень несдерживаемого насилия оказался на удивление высоким. Хуситы не стесняются использовать беспилотники, которые летают низко над водой, взрывать их на торговых судах и запускать баллистические ракеты».

Генри рассказал, что в рамках миссии его фрегату пришлось ответить на атаки беспилотников по меньшей мере в полудюжине случаев, а также на три атаки баллистическими ракетами по защите торговых судов и военно-морской оперативной группы.

Французский офицер отметил, что с начала развертывания в Эльзасе масштабы угрозы возросли: сначала это были беспилотные летательные аппараты одностороннего действия, затем к ним добавились баллистические ракеты, которые теперь используются "очень регулярно". Помимо традиционных баллистических ракет, хуситы также используют противокорабельные баллистические ракеты – родственный класс оружия, который до нынешней кампании не применялся в боевых действиях.

Хочется отметить, что на другом зарубежном портале статья на эту тему была озаглавлена так: «Необузданные» атаки Йемена вынудили французский военный корабль покинуть Красное море.