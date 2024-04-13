Корпорация Apple сталкивается с масштабным иском на $1 миллиард в британском суде. Разработчики обвиняют компанию в дискриминации и злоупотреблении монопольным положением.

Корпорация Apple предпринимала попытки отклонить масштабный иск на близкую к $1 миллиарду сумму, поданный в Великобритании 1500 различными разработчиками из этой страны. Нынешнее решение британского суда подтверждает возможность подачи этого иска, открывая перспективу судебной процедуры, которая, вероятно, будет проходить лишь в будущем году.

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В рамках иска осуждается действия Apple, которая, как утверждают истцы, применяла дискриминационные практики, включая взимание до 30% комиссии за приобретение приложений и контента. Утверждается, что компания злоупотребляла своим монопольным положением на рынке для контроля над распространением приложений на iPhone и других устройствах, и настаивают на возмещении ущерба.

Несмотря на заявления представителей Apple о недопустимости исков в Великобритании в случае отсутствия покупок через местный App Store, судебное решение в пользу разработчиков указывает на перемены в развитии этого сложного судебного процесса. Сам судья заявил, что «завышение комиссионных Apple с разработчиков приложений, базирующихся в Великобритании, в отношении коммерческих транзакций, совершаемых в магазинах за пределами Великобритании, действительно равнозначно поведению, реализованному в Великобритании».