Австралия сегодня подписала контракт на производство 123 машин Boxer Heavy Weapon Carrier, более 100 из которых будут экспортированы из Австралии для использования немецкой армией; что делает это крупнейшим иностранным военным экспортом Австралии в Германию.

Австралийское отделение Rheinmetall Defense готовится к заключению, возможно, крупнейшей экспортной сделке в истории Австралии. Основным направлением этой сделки является производство и поставка 100 тяжелых бронемашин типа Boxer, предназначенных для немецкой армии или Бундесвера.

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Эта необычная сделка подкреплена значительными инвестициями в размере примерно 2,9 миллиарда долларов США. Всего контракт охватывает 123 автомобиля, однако первые машины Boxer австралийского производства появятся только в 2026 году.

Boxer — универсальная боевая бронированная машина, разработанная международным консорциумом ARTEC GmbH, базирующимся в Германии. Универсальность этой платформы выделяет ее среди других, поскольку она может выполнять множество функций, в первую очередь в качестве мощного носителя оружия.

Анализ размеров Boxer показывает, что это прочный, высокопроизводительный бронетранспортер-трансформер, подходящий для выполнения тяжелых задач. Размеры длины, ширины и высоты составляют примерно 7,93 метра, 2,99 метра и 2,37 метра соответственно, что отражает его впечатляющие габариты. В зависимости от конкретной комплектации боевая масса Boxer колеблется от 24 до 36,5 тонн.

Что отличает Boxer, так это его модульная конструкция, отвечающая современным боевым требованиям. Такая конструкция облегчает замену поврежденных деталей и настройку в соответствии с требованиями конкретной миссии. Кроме того, он оснащен самыми современными элементами защиты, включая адаптируемую броню, которую можно модернизировать для защиты от различных угроз.

Boxer оснащен дизельным двигателем MTU 8V199 TE20, максимальная мощность которого составляет 720 лошадиных сил. Этот двигатель в сочетании с усовершенствованной системой подвески позволяет Boxer развивать скорость до 103 км/ч на дороге и до 10 км/ч на воде.

Обладая исключительным максимальным запасом хода по дороге около 1050 километров без необходимости дозаправки, бронемашина GTK Boxer обеспечивает расширенную мобильность. Помимо адаптируемости, он может транспортироваться по воздуху и может быть быстро переброшен по воздуху с помощью самолета А400М. Также стоит отметить, что Boxer может перемещаться по водным объектам благодаря своим двойным гребным винтам.

Выбор оружия, доступного для GTK Boxer, определяется его текущей конфигурацией. Как транспортер тяжелого вооружения, он может нести целый ряд систем вооружения, от противотанковых управляемых ракет до автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, башня машины может быть оснащена множеством датчиков и систем наведения, что повышает ее общую боеспособность.

В настоящее время многоцелевая боевая бронированная машина Boxer, также известная как носитель тяжелого вооружения Boxer, используется четырьмя странами: Германией, Нидерландами, Австралией и Литвой.