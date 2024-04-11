Google Photos обновляется и предоставляет бесплатный доступ к ранее платным инструментам обработки фотографий. Magic Eraser, Photo Unblur, HDR и другие эффекты теперь доступны всем пользователям. Узнайте подробности!

Согласно сообщению портала Yahoo, Google Photos готовится к значительному обновлению. После предварительных обсуждений о возможности предоставления Magic Editor бесплатно для всех пользователей, Google в настоящее время объявил о переходе уже с 15 мая на бесплатное использование нескольких инструментов обработки фотографий, ранее доступных исключительно владельцам телефонов Pixel и подписчикам Google One.

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Один из любимых инструментов Magic Editor – Magic Eraser, который позволяет удалять ненужные объекты с фотографий – становится доступным бесплатно для всех пользователей Google Photos. Этот функционал позволяет убирать изображения людей на заднем плане, электрические провода и другие помехи, ухудшающие качество снимка.

Но это еще не все. Google также открывает бесплатный инструмент Photo Unblur, который при помощи машинного обучения повышает четкость размытых фотографий. Помимо этого, пользователи получат доступ к функциям, таким как эффект HDR для фото и видео, Portrait Light для коррекции освещения портретов, а также Color Pop для выделения определенных цветов.

В добавок к вышеперечисленным функциям, Google готовит к общедоступному использованию популярный редактор Magic Editor. Этот инструмент, использующий передовой искусственный интеллект, позволяет осуществлять сложные изменения, включая перемещение объектов, замену фона, восстановление пробелов и многое другое. Ранее Magic Editor был доступен лишь на устройствах Pixel 8, теперь же он станет доступен на всех гаджетах Pixel.

Для всех остальных пользователей (на Android и iOS с совместимыми устройствами) Google предлагает бесплатно 10 редакций в Magic Editor в месяц. Если вам понадобится больше, вам потребуется подписка на Google One Premium с объемом памяти не менее 2 терабайт.

Эти новые функции будут доступны на разных устройствах: Android-телефонах с версией 8.0 или выше, iPhone с iOS 15 и более поздними версиями (с не менее чем 3 гигабайтами ОЗУ), а также на планшетах Pixel. Их внедрение начнется 15 мая, поэтому не удивляйтесь, если вы не заметите изменения мгновенно – они будут доступны в течение предстоящих недель.