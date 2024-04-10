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Motorola готовится к глобальному запуску линейки смартфонов Edge 50
Motorola готовится к мировому запуску своей линейки смартфонов Edge 50, включая Fusion и Ultra модели с процессорами Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 8s Gen 3 соответственно. Компания представит свои революционные устройства на международном рынке под девизом 'Интеллект встречается с искусством'!

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Известно, что несколько дней тому назад смартфон Motorola Edge 50 Pro с SoC Snapdragon 7 Gen 3 был запущен в Индии.

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Компания объявила о выходе на мировые рынки всей линейки смартфонов серии Edge 50, включая Motorola Edge 50 Fusion и Motorola Edge 50 Ultra. Первый ожидается с Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, в то время как второй может предлагать Snapdragon 8s Gen 3.

Тизер на X, опубликованный компанией Motorola, сообщил о выходе всей серии Edge 50 на мировые рынки 16 апреля, под слоганом "Интеллект встречается с искусством". Хотя Motorola упомянула только семейство Edge 50, предполагается, что появится не менее трех моделей: Motorola Edge 50 Pro, Motorola Edge 50 Fusion и Motorola Edge 50 Ultra.

Motorola Edge 50 Pro, недавно представленный в Индии, доступен по стартовой цене 31 999 рупий (около 35 620 руб.) за версию с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти. Этот аппарат оснащен 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем POLED разрешением 1,5K и 144 Гц частотой обновления, а также 50-мегапиксельной тройной задней камерой и аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки.

Слухи говорят об скором дебюте Motorola Edge 50 Fusion, позиционируемом как доступный аппарат около 25 000 рупий (около 27 829 руб.). Он ожидается с 6,7-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт, c процессором Snapdragon 6 Gen 1 и двойной задней камерой.

Наконец, Motorola Edge 50 Ultra, считающийся флагманским предложением, ожидается, что в США он будет называться Motorola Edge+ 2024 или Edge Ultra 2024 и будет стоить около около 999 долларов (примерно 27 829 руб). Предполагается, что он будет включать в себя процессор Snapdragon 8s Gen 3 и высококачественную тройную заднюю камеру с 50-мегапиксельным основным сенсором. Телефон оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с 165 Гц частотой обновления.

#новости #смартфоны #технологии #motorola #snapdragon #телефоны #edge 50
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Motorola Edge 50 Ultra на Snapdragon 8s Gen 3 протестировали в бенчмарке Geekbench
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