Литва намерена подписать соглашения с компанией Rheinmetall, считающейся одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе, о создании на ее территории завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Литва намерена подписать соглашения с компанией Rheinmetall, считающейся одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе, о создании на ее территории завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов. Ожидается, что эти соглашения будут завершены в ближайшие две недели, что станет по мнению руководства Литвы важным шагом в усилиях по укреплению своей оборонной промышленности.

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Министр Армонайте воздержалась от предоставления подробной информации о специфике соглашения, сославшись на продолжающиеся переговоры.

Стало известно, что Армонайте внесла поправки в законодательство, направленные на упрощение процесса создания производственных предприятий в Литве крупными западными производителями оружия и боеприпасов, включая Rheinmetall. Параллельно с продолжающимися переговорами с немецкой компанией Литва расширяет переговоры с предприятиями оборонной промышленности США, Франции и других стран. Такое расширение диалога по мнению министра экономики и инноваций Аусрин Армонайте отражает усилия ее страны по укреплению своего оборонного потенциала и развитию стратегического партнерства в различных секторах.