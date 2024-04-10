Теперь американский заправщик KC-46 Pegasus обзавелся революционной технологией – возможностью одновременной заправки двух военных самолетов в воздухе. Новые капсулы Aerial Refueling Pods (WARP) позволяют значительно увеличить эффективность и оперативность военно-воздушных операций. Узнайте детали.

В американских СМИ появилась информация, что в прошлом месяце ВВС США начали испытания новых капсул Aerial Refueling Pods (WARP) для самолета-заправщика KC-46 Pegasus, которые позволяют одновременно заправлять два военных самолета, используя их зонд и тормозную систему.

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База ВВС Макконнелл уже получила эти капсулы, разработка которых началась в 2019 году, но была отложена из-за длительного процесса сертификации FAA. Капсулы были установлены, и по имеющейся информации танкер совершил как минимум два успешных полета: 9 марта он заправил два самолета F/A-18 Hornet, а 20 марта – два самолета AV-8B Harrier. Капсулы длиной 6 метров подключаются к топливным бакам в крыльях KC-46 и перекачивают топливо через шланг длиной около 25 метров со скоростью до 1818 литров в минуту, в зависимости от принимающего самолета.

«WARP – это дополнительная возможность, которая была включена в первоначальную конструкцию KC-46, поэтому разница в управляемости самолета очень незначительна», - сказал капитан Тейлор Джонсон, пилот KC-46. – «Большая проблема заключается в том, чтобы экипажи были должным образом обучены и понимали дополнительные аспекты, связанные с установкой WARP на самолет, чтобы они могли правильно выполнять задания».



