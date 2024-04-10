Владимир Зеленский выразил недовольство отказом канцлера Германии Олафа Шольца предоставить украинским вооруженным силам крылатые ракеты Taurus немецкого производства. Зеленский также выразил недовольство скоростью, с которой США разрешают использование истребителей F-16 и ракет ATACMS украинским вооруженным силам.

Владимир Зеленский резко высказал критику в адрес канцлера Германии Олафа Шольца за его отказ предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus немецкого производства. Зеленский сообщил, что такое решение обусловлено стремлением Шольца сохранить оружие для обороны Берлина от возможной угрозы со стороны России.

реклама

«Насколько я понимаю, канцлер считает, что, поскольку он является представителем неядерного государства, это единственное оружие, которое есть у Германии, самое мощное», — сказал Зеленский о ракетах Taurus в интервью с Акселем Спрингером, из POLITICO. «Он делился со мной сообщениями о том, что не может оставить свою страну без такого мощного оружия», — добавил Зеленский о Шольце.

В то же время, по официальной позиции правительства Германии, отказ отправки ракет Taurus на Украину обусловлен желанием избежать эскалации конфликта и прямого столкновения с Россией. Даже несмотря на уговоры членов собственного правительства и лидеров оппозиции отправить ракеты, Шольц настаивает, что такой шаг может провоцировать Россию.

Украинцы надеются на получение ракет Taurus для атаки на стратегические объекты за линией фронта, включая Крымский мост. В ходе интервью Зеленский также выразил недовольство скоростью, с которой США разрешают использование истребителей F-16 и ракет ATACMS украинским вооруженным силам.