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В США обладатель лотерейного билета выиграл $1,3 млрд
Житель США выиграл джекпот Powerball в размере 1,3 миллиарда долларов, восьмой по величине в истории страны.

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Одному счастливому жителю США довелось стать обладателем внушительного джекпота Powerball в размере $1,3 миллиарда, который стал восьмым по величине лотерейным выигрышем в истории этой страны. Если победитель, угадавший все шесть номеров, решит не пользоваться редко востребованной возможностью получения выплаты в течение 30 лет, то единовременная сумма до вычета налогов составит $621 миллион. Естественно, федеральные и штатовские налоги значительно урежут эту сумму, хотя и оставшееся, скорее всего, будет более чем достаточно для обеспечения беззаботной жизни.

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Агентство Associated Press, ссылаясь на свои источники, утверждает, что победитель на сегодняшний день еще не известен. Существует вероятность, что удачливый покупатель билета стал обладателем счастливого билета во время поездки, но точно известно, что билет был приобретен в северо-восточном районе Портленда, где расположены недорогие дома, местный аэропорт и поле для гольфа.

Обладатели лотерейных выигрышей в США часто предпочитают оставаться в тени, если это допустимо, чтобы избежать назойливых просьб о деньгах от друзей, неизвестных и кредиторов. Согласно закону Орегона, победителям дан год на то, чтобы объявить о себе в качестве обладателя выигрышного билета. За последние годы в штате Орегон было пять обладателей джекпотов Powerball, включая две семьи, разделившие один приз в $340 миллионов в 2005 году. 

Правила о сохранении анонимности обладателей лотерейных призов сильно разнятся от штата к штату. В Калифорнии, например, лотерея недавно раскрыла досье одного из победителей второго по величине джекпота Powerball, который составил $1,8 миллиарда и был разыгран прошлой осенью.

#сша #лотерея #powerball #выигрыш #лотерейный выигрыш #орегон #портленд
Источник: apnews.com
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