В Непале запланирован проект по удалению мусора с горы Эверест и извлечению тел погибших альпинистов. В прошлом году на Эвересте погибли 12 альпинистов, а пять официально числятся пропавшими без вести.

В преддверии сезона в Гималаях планируется осуществить высотный проект: удаление тонн мусора с горы Эверест. По данным непальской армии, в период с 2019 года по 2023 год в рамках кампании по очистке гор было собрано 110 тонн мусора.

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Двенадцать военнослужащих при поддержке 18 шерпов прибудут в базовый лагерь Эвереста 14 апреля, чтобы начать работу. Известно, что помимо вывоза примерно 10 тонн мусора они планируют убрать с горы пять трупов. Это тела альпинистов, погибших при попытке покорить самую высокую вершину мира. В прошлом году по официальным данным на Эвересте погибли 12 альпинистов, а кроме этого, пять официально до сих пор числятся пропавшими без вести.

В течение предыдущего года правительство Непала утвердило рекордное количество разрешений на подъем на самую высокую вершину мира — Эверест, их число составило 478. Однако эти данные не отражают общее количество людей, находящихся на горе, поскольку вместе с группами альпинистов там присутствуют гиды-шерпы, обслуживающий персонал и другие лица.

Вследствие перенаселенности и проблемы с мусором за последние годы Эверест столкнулся с двумя основными вызовами. Одним из крупнейших экологических аспектов является накопление человеческих отходов.

Сезон восхождений 2024 года планируется стать первым, когда все альпинисты будут обязаны использовать специальные мешки, предоставленные правительством, для сброса фекалий, а также приносить с собой образовавшийся мусор из лагерей на высотах.