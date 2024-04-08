Politico рассказало о заявлении директора крупнейшей частной энергетической компании Украины с требованием финансировать строительство ветряных и солнечных электростанций.

Всем известно, что в последнее время ВС РФ вывели из строя много электростанций на Украине, чтобы существенно снизить возможности поставок электроэнергии предприятиям и инфраструктуре, которые связаны с производством оружия и боеприпасов, поставляемых для ВСУ.

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Сегодня стало известно, что крупнейшая частная энергетическая компания Украины, ДТЭК, сообщила изданию Politico, что она хочет построить разветвленную энергетическую сеть для более эффективного сопротивления российским атакам, но столкнулась с трудностями в получении капитала из-за инвестиционных рисков, связанных с текущим конфликтом между Украиной и Россией.

Генеральный директор ДТЭК, Максим Тимченко, заявил, что эти риски лишили компанию доступа к капиталу и страхованию для новых проектов. Тимченко также отметил, что для помощи компании Европейский союз «должен немедленно выделить деньги на восстановление энергетической инфраструктуры» ДТЭК и предоставить электрооборудование, такое как трансформаторы, системы управления и турбины. Он подчеркнул, что возобновление работы угольных электростанций является лишь временным решением, и в настоящее время приоритетом для ДТЭК становятся крупные инвестиции в ветряные и солнечные электростанции.