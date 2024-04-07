Ограбление в Лос-Анджелесе в пасхальное католическое воскресенье, в ходе которого воры взломали сейф и унесли с собой $30 млн, считается одним из крупнейших подобных ограблений в истории США.

AP News сообщило вчера о дерзком ограблении в Лос-Анджелесе в пасхальное католическое воскресенье, в ходе которого воры взломали сейф и унесли с собой $30 млн. Это считается одним из крупнейших подобных ограблений в истории США.

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Полиция Лос-Анджелеса и ФБР довольно долго молчали о случившемся, но в итоге начальник полиции Элейн Моралес рассказала Los Angeles Times о преступлении – о том, что воры смогли проникнуть в хранилище денег в пригородном районе Силмар, а затем взломать сейф с наличными.

Полиция сообщила, что сигнал тревоги поступил в 4:30 утра в воскресенье 31 марта, а на видеозаписи с воздуха видно, что часть стены здания прикрыто щитом из фанеры, за которым предположительно находится дыра.





А вот какое видео выложило агентство CNN.





Джим Макгаффи, эксперт по бронированным автомобилям и физической безопасности, назвал кражу "шоком”. Любое подобное учреждение должно иметь две системы сигнализации и сейсмический детектор движения прямо на сейфе, сказал он, а также дополнительные датчики движения по всему зданию.

«За такие деньги вы не можете просто войти и выйти с ними», – сказал он AP News. – «Объект должен быть защищен сверху донизу и с боков».

Рэнди Саттон, бывший детектив полиции Нью-Джерси и Лас-Вегаса, расследовавший тяжкие преступления и элитные кражи со взломом, сказал, что преступление такого масштаба, вероятно, планировалось месяцами или дольше и в нем участвовало множество людей. А из-за того, что большая часть украденных денег уже была в обращении, большую их часть невозможно отследить.

Сотрудники правоохранительных органов не обсуждали детали украденных наличных, но независимо от номинала купюр, такую огромную сумму наличных было бы трудно переместить.

Вес 1 миллиона долларов только в 100-долларовых банкнотах составляет около 22 фунтов (10 килограммов), согласно показаниям чиновника Казначейства США Конгрессу. Если бы наличные были разного достоинства, например, в 5, 10 и 20 долларах, вес 1 миллиона долларов наличными мог бы быть ближе к 115 кг, что могло бы довести общий вес добычи преступников на прошлых выходных до колоссальных 3,4 тонны или около 3,18 метрических тонны.

Саттон сказал, что вероятно у преступников, которые провернули это дельце, уже был план, как отмыть такую сумму денег.