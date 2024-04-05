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Politico: Ле Пен прекратит помогать Украине и разрушит рынок ЕС, если станет лидером Франции
Politico о том, что по мнению Брюсселя означало бы президентство Ле Пен для Франции – и для ЕС в целом. Ее политика также может нарушить законы ЕС о свободном передвижении и свободной торговле, угрожая разрушить единый рынок ЕС.

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Издание Politico.eu сегодня опубликовало обширную статью, в которой Муджтаба Рахман – руководитель европейской практики Eurasia Group высказался о предполагаемой смене власти во Франции. Данная статья по сути посвящена всестороннему обсуждению риска «президентства лидера оппозиции Марин Ле Пен в 2027 году» через призму нынешних нарративных, т.е. субъективных высказываний, сформировавшихся на основании нынешней политики Брюсселя.

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В статье автор напомнил, что в 2022 году президент Франции Эммануэль Макрон стал первым президентом Пятой республики, который был переизбран, не потеряв предварительно контроль над оппозицией на парламентских выборах. Однако, по мнению Рахмана, он не сможет баллотироваться на пост президента в следующий раз, но его центристский альянс будет у власти уже десять лет к 2027 году. В то же время, ни левые, ни старые правые центристы не показывают признаков того, что они готовы выдвинуть достойного кандидата, что делает Ле Пен единственным реальным вариантом для французского электората, который обычно стремится к чему-то новому.

…ни левые, ни старые правые центристы не проявляют никаких признаков того, что выдвигают заслуживающего доверия кандидата. Так что, если французский электорат захочет чего-то нового – как они обычно делают – Ле Пен будет для него единственным реальным вариантом.

Ле Пен провела последние два года, стараясь выглядеть президентским образом и избегая активных высказываний, и, вероятно, продолжит в том же духе следующие три года. Ее партия "Национальное объединение" (RN) также приобрела видимость респектабельности благодаря 88 депутатам в Национальной ассамблее, которым было приказано выглядеть серьезно и не проявлять радикальных взглядов.

Несмотря на связи семьи Ле Пен и ее партии «с коллаборационистским режимом Виши 1940–1944 годов», мало кого из молодых избирателей это возмущает. Есть также финансовые и политические связи Ле Пен с президентом России Владимиром Путиным, которые, как заявлено в статье, могли бы стать проблемой, но не помешали ее партии получить преимущество в опросах перед выборами в Европейский парламент в июне.

Хотя французская общественность остается теоретически преданной идее Европы, страсть к ЕС или реальное понимание ЕС слабы, что делает политику Ле Пен по демонтажу блока изнутри плохо понимаемой. Хотя она пытается представить себя как умеренную и заинтересованную в перемещении экономической власти в пользу простых граждан, ее социальная, европейская и международная политика остается ультранационалистической.

В случае ее избрания на пост президента, по мнению Politico.eu, это может привести» к пяти годам дрейфа и замешательства внутри страны и в столице ЕС», а в худшем случае – к исключению Франции из западного альянса, начав процесс, который может расколоть ЕС. Ее политика также может нарушить законы ЕС о свободном передвижении и свободной торговле, угрожая разрушить единый рынок ЕС.

Находясь в центре Европы как политически, так и географически, под руководством Ле Пен Франция могла оказаться изолированной или стать лидером небольшой группы диссидентских стран, таких как Венгрия …или Словакия.

#россия #политика #франция #ес #эммануэль макрон #марин ле пен
Источник: politico.eu
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