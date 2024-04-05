Ученые из России разработали устройство, которое поможет видеть людям, утратившим зрение. Это электронные глаза, которые можно будет носить как очки.

Электронное зрение может стать доступным для людей уже через 10 лет, согласно результатам экспериментов, о которых мы узнали из публикации на портале «МИР 24». Основная цель заключается в восстановлении зрения у тех, кто его потерял. Исследования в этой области проводятся в различных странах мира, и российский прототип становится все более популярным.

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Предполагается, что в будущем устройства с двумя камерами смогут заменить человеческие глаза, и их использование будет таким же простым, как ношение обычных очков. Одна сторона экрана будет показывать изображение, снятое устройством, а другая – то, что увидит человек, у которого ранее были серьезные проблемы со зрением.

Аналогичные исследования проводились еще в прошлом веке, однако тогда технологии не позволяли создать компактные устройства. Современные "электронные" глаза состоят из чипа и некоего обруча, надетого на голову, которые связаны беспроводным сигналом. Крошечная микросхема вживляется в мозг и напрямую передает информацию с камер на зрительную кору. Однако данная технология пока еще не совершенна и предстоит проделать еще много работы.

Вышеупомянутый прототип произведен в России, но аналогичные разработки ведутся и в других странах, включая компанию, основанную Илоном Маском. Маск обещает вернуть зрение даже тем, кто лишился его с рождения в течение нескольких лет. Чипы уже успешно протестированы на слепых обезьянах, и ни одна из них не пострадала или получила серьезных травм от устройства. Ученые отметили, что в начале разрешение будет низким, как в ранних видеоиграх, но впоследствии может превысить нормальное человеческое зрение.

Российские ученые также провели испытания на животных, но до получения медицинской сертификации устройства потребуется как минимум несколько лет. Кроме того, стоимость устройства в начальный период будет высокой, пока производство чипов для зрения не станет массовым. Если повторные испытания на приматах подтвердят эффективность устройства, будет собрана фокус-группа из людей для дальнейших тестов. Разработчики уже получили достаточно заявок от тех, кто лишился зрения и хочет принять участие в испытаниях.