Комиссия оборонной промышленности Ирака (DICI) недавно объявила о начале местного производства бронемашин Norinco VN22 6x6, чтобы укрепить обороноспособность своей страны.

Стало известно, что в Ираке планируется начать серийное производство бронетранспортеров для задействования их в своих вооруженных силах. Данная машина представляет собой вариант китайского VN22, приобретенного по лицензионному соглашению с Norinco, что подразумевает предстоящую закупку производственной линии.

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Упомянутый БТР не является точной копией своего китайского аналога, особенно того, что касается его вооружения. Он оснащен трехствольной автоматической пушкой Гатлинга, установленной в открытой башне. В оригинальном же БТР установлена 30-мм пушка и ПТУР в необитаемой башне.

VN22 представляет собой шестиколесный бронированный транспортный автомобиль. Производитель утверждает, что передняя часть бронетранспортера способна выдерживать попадание 25-мм снарядов, а корпус — 14,5-мм. Этот автомобиль вмещает экипаж из трех человек и может перевозить шесть солдат. Китайская версия имеет баллистическую защиту 14 уровня и противоминную защиту уровней 4А и 4В. Дистанционно управляемая башня машины, усиленная дополнительной броней, повышает защиту от противотанковых ракет и РПГ. Кроме всего этого, наличие у БТР системы активной защиты значительно усиливает его оборонительные возможности.

Norinco VN22 впервые появился на авиасалоне в Чжухае в 2021 году и затем снова был показан на выставке в Багдаде годом позже. На данный момент точное количество таких бронетранспортеров, запланированных к производству в Ираке, остается неизвестным.