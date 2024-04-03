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CNN: сможет ли Иран ответить Израилю за нападение на своё посольство
1 апреля были убиты 7 высокопоставленных иранских особ. Бывший советник Госдепартамента США заявил, что «Израиль провоцирует Иран на реакцию. Вероятно, Иран выжидает своего часа и не позволяет истории об Израиле перейти от Газы к Сирии и Ирану».

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1 апреля компания CNN рассказала о том, что в понедельник были убиты семь иранских чиновников, включая двух высокопоставленных военачальников. Это был результат авиаудара по комплексу иранского посольства в Дамаске. По мнению CNN это следует рассматривать как крупнейшее нападение на иранские объекты с тех пор, как президент США Дональд Трамп приказал убить Касема Сулеймани, высокопоставленного иранского командира, в Багдаде в 2020 году. Теперь Иран может быть вынужден ответить, несмотря на его нежелание вступать в войну с Израилем и США.

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Израиль уже долгие годы нацеливается на интересы Ирана и его союзников в Сирии в рамках своей стратегии "кампании между войнами", направленной на сдерживание и уничтожение возникающих угроз его безопасности. Количество таких нападений увеличилось с 7 октября, когда поддерживаемый Ираном ХАМАС напал на Израиль, убив 1200 человек и похитив 250, что спровоцировало разрушительные боевые действия в секторе Газа.

Атака в понедельник стала серьезной эскалацией, поскольку она была нацелена на комплекс посольства и в ее ходе был убит высокопоставленный командир элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Зарубежные эксперты считают, что Иран рассматривает это нападение как нарушение своей территории в соответствии с международным правом.

Израиль не взял на себя ответственность за нападение. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян возложил ответственность за нападение на США.

Аналитики предупреждают, что Исламская Республика может быть вынуждена действовать в связи с эскалацией атаки в понедельник, но предупреждают, что Тегеран может попасть в ловушку. Более широкий конфликт с Израилем, вовлекающий Иран, может привлечь западные страны на сторону Израиля в то время, когда Израиль становится все более изолированным на мировой арене из-за своих действий в секторе Газа.

Согласно информации агентства IRNA, Иран уже обратился с просьбой о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН, чтобы "категорически осудить нарушение международного права".

#сша #израиль #хамас #иран #авиаудар
Источник: edition.cnn.com
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