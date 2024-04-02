В результате впечатляющего прогресса в области военных технологий российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получила патент на штурмовой беспилотник воздушного базирования.

В российских и зарубежных СМИ появилась информация о том, что в РФ планируют создать революционный беспилотник для уничтожения широкого спектра объектов статической и оперативной разведки. В новом патенте указано, что он будет запускаться с истребителя Су-57.

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Патент на ударный беспилотник воздушного базирования получила «Объединенная авиастроительная корпорация».

Патентные документы дрона указывают на его значительную автономность. Он может работать в автоматическом режиме, в котором самостоятельно обнаруживает и атакует цели. Он также может работать в информационном режиме и передавать информацию о обнаруженных целях, а также ожидать инструкций по атаке. Если цель будет уничтожена самолетом, с которого она была запущена, дрон предоставит подтверждение.

Ударный дрон оснащен боевой частью, характер которой зависит от конкретной цели. Это может быть фугасный материал или комбинация фугасного и кумулятивного материала. Кроме того, имеется дополнительное оборудование в виде навигации, системы передачи данных и бортовой системы поиска и наведения цели. Система будет использовать потенциал обученных нейронных сетей для максимально эффективного выполнения задач. По имеющимся данным, ведутся работы по интеграции боевых беспилотников с истребителем Су-57.

По понятным причинам конкретные детали дрона остаются нераскрытыми. Однако предполагается, что в новом дроне будут реализованы уже существующие или опробованные решения. Точнее, к ним относятся беспилотники «Ланцет» и многофункциональные ракеты «Изделие 305». В первом случае речь идет о разработанных и тщательно протестированных нейронных сетях, во втором — тестах передачи изображения и возможности корректировки ракет пилотами-операторами российских ударных вертолетов.

Россия занимается возможностью запуска дронов с бомбардировщиков и истребителей с 2022 года. По некоторым данным, России уже удалось создать стыковочный механизм для самолетов, позволяющий перехватывать беспилотные летательные аппараты в полете.