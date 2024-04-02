Вы когда-нибудь испытывали ностальгию по классическим раскладушкам, но жаждали современных инноваций? Не ищите ничего, кроме BlackZone BZ Fol с впечатляющими характеристиками.

На фоне широко распространенных слухов о решении Apple разработать свой складной смартфон в Индии появилась интригующая новость. Новая компания BlackZone представила функциональный телефон под названием BZ Fold, который только отдаленно имитирует внешний вид предполагаемого складного iPhone.

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Но, пожалуй, самым впечатляющим аспектом BZ Fold является его цена. Этот телефон стоит всего 3299 рупий (₽3660/$39,59) и предлагает невероятное соотношение цены и качества. Будущий покупатель получает стильное, функциональное коммуникационное устройство с нотками современных инноваций за небольшую часть стоимости высококачественного складного смартфона.

BlackZone BZ Fold отличается дизайном, который очень напоминает прототипы долгожданного складного iPhone. В разложенном виде устройство демонстрирует гладкий профиль, поразительно напоминающий iPhone сзади. Хотя BZ Fold не может похвастаться вычислительной мощностью флагманского смартфона, он обладает удивительными возможностями, когда дело касается функций. Он оснащен двумя экранами: основной 2,4-дюймовый дисплей дополнен мини-дисплеем на задней панели, что позволяет пользователям легко управлять вызовами и мультимедиа. Наличие порта Type-C, что является редкостью для функциональных телефонов, а также надежной батареи емкостью 2000 мАч делает BZ Fold привлекательным вариантом в своей нишевой категории.

Помимо дизайна, BZ Fold обладает множеством функций, которые повышают удобство использования. Его память можно расширить до 32 ГБ, гарантируя пользователям достаточно места для хранения данных. Телефон позволяет записывать аудиозвонки, имеет FM-радио и MP3/MP4-плеер, встроенный фонарик, а также задняя камера с разрешением 2 МП.